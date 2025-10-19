กกต. เผย รู้ผลคะแนน เลือกตั้งซ่อมเมืองกาญจน์ คาดไม่เกิน3 ทุ่ม ยังไร้เรื่องร้องเรียน

กกต. เผย ภาพรวมเปิดหีบเลือกตั้งซ่อมเมืองกาญจน์ เรียบร้อย คาดไม่เกิน3 ทุ่มรู้ผลคะแนน เผยยังไร้เรื่องร้องเรียน แต่ไม่นิ่งนอนใจปมรมช.มท. แจ้งความ”เต้น”หมิ่นประมาทเหตุเปิดภาพส่อใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยหาเสียงให้ลูกสาว
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะลงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี สังเกตการณ์การเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ
ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาขวัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองผือ และหน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารอเนกประสงค์ศาลตาเจ้าบ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเลาขวัญ
โดยนายแสวง กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเลาขวัญอำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอยยกเว้นตำบลหนองกุ่มและอำเภอหนองปรือ มีหน่วยเลือกตั้ง 254 หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง133,100 คน สถานการณ์โดยรวมซึ่งเปิดหน่วยลงคะแนนเมื่อเวลา 8:00 น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาเลือกตั้ง โดยกกต.ตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 21:00 น
ส่วนสถานการณ์การหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจากที่ตรวจสอบก็ยังอยู่ในกรอบถึงการแข่งขันจะไปไปด้วยความเข้มข้นก็คิดว่าการเลือกตั้งวันนี้น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา
ส่วนกรณีที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มท.แจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย กรณีโพสต์ภาพภาพนายศักดิ์ดาขณะอยู่ภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย พร้อมข้อความในลักษณะชี้นำว่า รัฐมนตรีได้เข้าไปสั่งการในที่ว่าการอำเภอ และอาจมีการนัดผู้นำท้องที่ร่วมรับประทานอาหารกับนายอำเภอนั้น
นายแสวง กล่าวว่า สำนักงานฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่เป็นข่าวอยู่เราก็ได้ตรวจสอบและเฝ้าติดตามอยู่ตลอดซึ่งก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
“จริงๆตั้งแต่เป็นข่าวทางสำนักงานกกต. ประจำจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ตรวจสอบ แต่ทั้งพรรคและผู้สมัครยังไม่ได้มีการร้องเรื่องนี้มาที่สำนักงารกกต. แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายว่าได้กระทำการอันเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ มันก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคิดว่าไม่น่ายุ่งยากอะไร เพราะมีภาพและตัวบุคคลชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งจริงๆไม่ต้องมาร้องกับสำนักงานกกต.ก็ได้ เพราะเรื่องพวกนี้มันอาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง เมื่อเป็นข่าวขึ้นมาเราก็ต้องตรวจสอบว่าฝั่งหนึ่งได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่จริงหรือไม่ อีกฝั่งได้มีการใส่ร้ายจริงหรือไม่ การตรวจสอบคงทำได้เร็ว”เลขาธิการกกต. กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นการชิงชัยระหว่าง 2 พรรคการเมืองโดยน.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลูกสาวนายศักดิ์ดา ลุงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย และ พรรคเพื่อไทย ที่ส่งพล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช