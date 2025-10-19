‘ดนุพร’ จี้รัฐบาลจับจริง-ปราบจริง ‘แก๊งคอล-สแกมเมอร์’ อย่าสร้างภาพ หวังแค่คะแนนนิยมแต่ไร้ผลงาน

‘ดนุพร’ จี้รัฐบาลจับจริง-ปราบจริง ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์’ อย่าสร้างภาพ หวังแค่คะแนนนิยมแต่ไร้ผลงาน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการอย่างจริงจังต่อกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเครือข่ายการพนันออนไลน์ ซึ่งยังคงสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง และรัฐบาลต้องเร่งแสดงผลงานจับจริง ปราบจริง ไม่ใช่เพียงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้เป็นข่าว หวังคะแนนนิยม แต่กลับเงียบหายไร้ผลงาน
นายดนุพรกล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยได้ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และพบว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาจึงได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน 7 ประการ ซึ่งเป็นการสานงานต่อจากรัฐบาลเพื่อไทย ซึ่งเคยทำอย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว จนกระทั่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์เริ่มกลับมาอีกครั้งหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล
นายดนุพรกล่าวด้วยว่า ในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่นายกฯ ได้ตั้งขึ้นมาใหม่นั้น ทางพรรคเพื่อไทยหวังที่จะได้เห็นการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมมือกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่าการตั้งขึ้นมาเพื่อภาพลักษณ์ในทางการเมืองเท่านั้น เพราะต้องอย่าลืมว่า การหลอกลวงและอาชญากรรมออนไลน์ที่มีศูนย์กลางในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี้เป็นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสนใจ มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะศูนย์กลางความร่วมมือปราบปรามฯในระดับภูมิภาค ซึ่งเราจะติดตามการทำงานของรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง