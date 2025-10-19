โฆษกพท.เสียดาย ‘สมพงษ์’ ลาออก สะท้อนพรรคต้องมีพื้นที่กลางให้พูดคุยอย่างจริงจัง

โฆษกพท.เสียดาย ‘สมพงษ์’ ลาออก เชื่อยังผูกพันกับเพื่อไทยอยู่ตัดกันไม่ขาด ชี้สะท้อนพรรค ต้องมีพื้นที่กลางให้พูดคุยอย่างจริงจัง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ว่า รู้สึกเสียดายต่อการตัดสินใจของนายสมพงษ์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการเมืองที่พรรคให้ความเคารพมาโดยตลอด และมีคุณูปการสำคัญต่อพรรคเพื่อไทยในหลายช่วงเวลา
“ผมเชื่อว่าท่านสมพงษ์ยังคงมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง เพราะท่านเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานความเป็นครอบครัวของพรรค สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าพรรคจำเป็นต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายให้มากขึ้น และหาพื้นที่กลางสำหรับพูดคุยกันอย่างจริงใจ” นายดนุพรกล่าว
นายดนุพรกล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยรับทราบถึงความเห็นต่างภายในพรรค และมองว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีคนหลากหลายความคิด แต่สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการความเห็นเหล่านั้นให้อยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และการมีเป้าหมายร่วมกัน เชื่อว่าไม่มีพรรคไหนที่ไม่มีปัญหา
”สิ่งที่พรรคจะทำคือ ไม่ปิดกั้นเสียงสะท้อนจากสมาชิก เราพร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการให้พรรคแข็งแรงและก้าวไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน” นายดนุพรกล่าว