โฆษกรัฐบาลแจง ‘เป็นข่าวปลอม’ นักการเมืองไทยพัวพันสแกมเมอร์ในเขมร กต.ตรวจสอบแล้ว เกาหลีใต้ไม่ได้ให้ข้อมูล

โฆษกรัฐบาล แจง เป็นข่าวปลอม นักการเมืองไทยพัวพันสแกมเมอร์ในเขมร เผย กต. ตรวจสอบแล้ว เกาหลีใต้ไม่ได้ให้ข้อมูล
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีตามที่ปรากฏสื่อบางสำนักเผยแพร่ข่าว โดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา ว่า กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่มีแหล่งข่าวหรือถ้อยแถลงใดจากทางการเกาหลีใต้ที่กล่าวเช่นนั้น
โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการแล้ว โดยระบุชัดว่า “บทความของสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ซึ่งรายงานว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวถึงนักการเมืองไทย 7 คน ที่เกี่ยวข้องกับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา ไม่เป็นความจริง” พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อข่าวปลอมดังกล่าว เพื่อปกป้องความถูกต้องของข้อมูลและชื่อเสียงของบุคคลที่ถูกพาดพิง
“ขอยืนยันว่า รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีนายอนุทิน ให้ความสำคัญในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยแถลงต่อรัฐสภาให้เป็น 1 ใน 4 นโยบายเร่งด่วน และจะดำเนินตามกฎหมายกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมนี้อย่างเด็ดขาด“ นายสิริพงศ์กล่าว