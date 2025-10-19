‘ประเสริฐ’ แจงสมัยเป็น รมว.ดีอี เอาจริงที่สุดปราบแก๊งคอล ผลงานเพียบ

‘ประเสริฐ’ แจงสมัยเป็น รมว.ดีอี เอาจริงที่สุดปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถามปชช.ก่อน-ระหว่าง-หลัง รบ.พท. ช่วงไหนได้รับ SMS หลอกลวงน้อยที่สุด แนะ รบ.อนุทิน หากอยากปรับให้ได้ต้องดู 7 ข้อที่เคยเสนอไว้
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โพสต์ข้อความว่า เมื่อวานมีการนำเสนอข่าวว่า ดีอี ปิดเว็บผิดกฎหมายพุ่ง 4 แสนลิงก์ในปีนี้ มีบางคนเอาข่าวนี้ไปบิดเบือน แล้วตั้งคำถามว่า “ห๊ะ! แล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมา?”
นายประเสริฐระบุว่า ตนขอชี้แจงในฐานะอดีต รมว.ดิจิทัลฯ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่เอาจริงที่สุดในการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งตั้ง ศูนย์ AOC 1441, ออกนโยบาย “ตัดไฟ ตัดเน็ต ตัดน้ำมัน” และปรับปรุง พ.ร.ก. Cyber ให้ทันสมัย, ล้างบาง SMS ที่แนบลิงก์หลอกลวงโดยการให้มีการลงทะเบียน Sender Name ใหม่ทั้งระบบ, Mobile Cleansing ระงับการใช้งาน Mobile Banking ผิดกฎหมายอีกกว่า 11 ล้านเลขหมาย
นายประเสริฐระบุอีกว่า ผลลัพธ์คือความเสียหายจากคอลเซ็นเตอร์ ลดลงกว่า 40% ทั้งป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้กว่า 14,500 ล้านบาทต่อปี ดำเนินคดีไปแล้วกว่า 1.18 ล้านคดี ปิดเว็บพนัน เว็บหลอกลวง และเว็บผิดกฎหมาย
“ปี 2566 ก่อนผมเข้ามา ปิดได้แค่ 7,000 เว็บ ปีแรกที่ผมเข้ามา ปิดได้กว่า 100,000 เว็บ และจากในช่วง ต.ค.67-มิ.ย.68 ปิดไปกว่า 200,000 เว็บ ตอนนี้ยอดรวมของปีน่าจะแตะ 400,000 แล้ว ดังนั้นตัวเลข 400,000 ไม่ได้แปลว่าเว็บผิดกฎหมาย “พุ่ง” แต่แปลว่า “เราทำงานมากขึ้น เจอมากขึ้น และปิดได้มากขึ้น” ที่ผ่านมาอาจจะหาไม่เจอ หรือเจอแล้ว “ไม่ยอมปิด” ก็ไม่ทราบนะครับ”
นายประเสริฐระบุว่า ส่วนเรื่อง scammer ลองถามตัวเองง่ายๆ ว่า ช่วงไหนที่เราได้รับ SMS หลอกลวงหรือโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์น้อยที่สุด “ก่อนรัฐบาลเพื่อไทย ระหว่างรัฐบาลเพื่อไทย หรือหลังจากนั้น” คำตอบคงชัดเจนในใจพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว
”ถ้ารัฐบาลปัจจุบันอยากจัดการให้ได้อย่างรัฐบาลชุดก่อน ผมแนะนำให้ดู 7 ข้อเสนอ ที่ผมแถลงไว้เมื่อวันก่อน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ อย่ามาบอกว่า “ไม่ทราบรายละเอียด” เลยครับ ถึงเวลาต้องเอาจริงกับภัยออนไลน์กันอีกครั้ง“ นายประเสริฐระบุ