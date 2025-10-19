“อนุทิน” บอก เคารพ “อภิสิทธิ์” อยู่เสมอ ยินดีหากได้ร่วมงาน ปัดตอบ เป็นคู่แข่งชิงภาคใต้
เมื่อเวลา 14.05 น. วันที่ 19 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสการทำงานร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอนุทินได้หันกลับมาถามว่า “จะถามอะไร ขอให้ถามแบบรักกัน ถ้าถามให้รักกันจะตอบ ถามให้แตกกันไม่ตอบ”
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนต้องแสดงความยินดี เพราะนายอภิสิทธิ์ ไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชาตน แต่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพ่อตนด้วย ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ พ่อของตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ต้องให้ความเคารพนับถือ และความสัมพันธ์ที่มีกันมา และตนก็เคารพนายอภิสิทธิ์อยู่เสมอ หากเป็นนายอภิสิทธิ์ก็มีโอกาสที่จะร่วมงานกัน แต่ยังไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ เพราะนายอภิสิทธิ์ พึ่งรับตำแหน่งหัวหน้าพรรค จึงได้แสดงความยินดีและดีใจ ที่ได้อดีตนายกรัฐมนตรีกลับเข้ามาในระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่า นายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กังวลหรือไม่ที่จะมาแย่งฐานเสียงภาคใต้ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ขอให้มีการแข่งขันทำประโยชน์ ทำนโยบายดีๆ ให้กับประชาชน ซึ่งตนชอบการแข่งขันอยู่แล้ว อยากให้มีการแข่งขันแบบนี้ ประชาชนจะได้มีทางเลือกเยอะๆ
เมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีเขต 4 พรรคภูมิใจไทยได้มีการตั้งวอร์รูมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวสั้นๆ ว่า ไม่มีวอร์รูม มีแต่เลิฟรูม