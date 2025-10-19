พรุ่งนี้ 9 โมงเช้า มาร์ค นำทีมผู้บริหารปชป.ชุดใหม่ เข้าสักการะ พระแม่ธรณีบีบมวยผม

พรุ่งนี้ “มาร์ค”นำทีมผู้บริหารปชป.ชุดใหม่เข้าสักการะ “พระแม่ธรณี”พร้อมประชุม กก.บห.ทันที
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ให้สัมภาษณ์หลังได้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคชุดใหม่ไปเมื่อวันที่ 18 ต.ค.ว่า ในวันที่ 20 ต.ค.เวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยกก.บห.ชุดใหม่ เข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม ณ ที่ทำการพรรคฯ ซึ่งถือเป็นการเข้าพรรคฯครั้งแรกของนายอภิสิทธิ์ หลังจากได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค และในเบื้องต้นจะมีการประชุมร่วมกันของกก.บห.
ร.ต.อ.พงศกร กล่าวต่อว่า ในส่วนของตนที่ได้รับตำแหน่งโฆษกพรรค ก็ต้องบอกว่า ตั้งแต่เด็กๆก็อยู่กับพรรคฯมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อ(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เป็นรองผู้ว่ากทม.และเป็นผู้ใต้บัญชานายอภิสิทธิ์ ในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึงนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในสมัยที่เป็นนายกฯด้วย และตนก็วิ่งเข้าออกพรรคประชาธิปัตย์ และมีความฝันอยากจะเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด โดยตนสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่ปี 2561 แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตนคิดว่าพรรคฯอาจจะไม่ได้เป็นสถาบันทางการเมืองเหมือนเดิม ตนจึงเลือกที่จะเดินถอยออกมา และเลือกกลับมาอีกครั้งเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวที่ตนอยากจะอยู่
โฆษกปชป. กล่าวต่อว่า ครั้งนี้คงไม่เหมือนกับในสมัยที่ตนเติบโตมาตั้งแต่จำความได้เพราะศรัทธาต่างๆต่อประชาธิปัตย์ค่อนข้างได้รับความนิยมลดน้อยลง ซึ่งภารกิจครั้งนี้ของพรรคฯคือการฟื้นฟูศรัทธา ตนเชื่อเสมอว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ สำคัญของประเทศไทยได้ ระบบพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของ เป็นสถาบันทางการเมือง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ชัดที่สุดที่ผ่านการทดสอบทางประชาธิปไตยมายาวนาน
ที่สุด ดังนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันในระบบพรรคการเมืองได้ก็จะทำให้ประเทศพัฒนาได้ ดังนั้นภารกิจในการฟื้นฟูศรัทธาต่อพรรค คือ3 เสาหลักที่เราได้ทำมาโดยตลอดคือ 1.เชื่อในระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 2.ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง และ3.การรักษาสัจจะวาจาของนักการเมือง ดังคำที่อยู่ในโลโก้พรรคประชาธิปัตย์
“3สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผมที่มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคทุกคน และหัวหน้าพรรคฯ ให้เป็นโฆษกพรรคฯ ซึ่งภารกิจของผมค่อนข้างสำคัญ เพราะหน้าที่ของหัวหน้าพรรคคือพลหลักในการหนดทิศทาง ฟื้นฟูศรัทธาของพรรค แต่โฆษกพรรคมีหน้าที่สำคัญคือการสื่อสารทิศทางและฟื้นฟูศรัทธาของพรรค ดังนั้นผมก็ต้องทำหน้าที่สื่อสารในข้อเท็จจริง รับฟังพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกๆคนด้วยความเคารพ และต้องทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สิ่งที่สำคัญที่สุดผมรู้ดีว่าคำพูดที่ดีเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถฟื้นศรัทธาได้ เราต้องทำพรรคการเมืองให้มีหลักการณ์ ยึดมั่นอุดมการณ์ และรักษาสัจจะของนักการเมือง นั่นคือสิ่งที่พรรคฯต้องฟื้นฟูในวันนี้ รวมถึงการที่เราจะเปิดนโยบายต่างๆที่สำคัญด้วย”ร.ต.อ.พงศกร กล่าว
ร.ต.อ.พงศกร กล่าวด้วยว่า ครั้งนี้เราค่อนข้างมั่นใจในคณะทำงานใหม่ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจที่จะมีการเปิดตัว ซึ่งก็ได้เห็นกันไปแล้ว 3 คนคือนายกรณ์ จาติกวณิช นางการดี เลี่ยวไพโรจน์ และนายวีรพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคฯ รวมถึงรองหัวหน้าพรรคฯคนอื่นๆก็มีความสามารถเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้นวันนี้เราคงไม่ได้ยึดแค่ความซื่อสัตย์ เรายึดมั่นอุดมการณ์ในการรักษาสัจจะของนักการเมืองซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐาน แต่เราต้องมีนโยบายต่างๆในการที่จะทำให้ประเทศชาติดีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องสื่อสารในเรื่องเหล่านี้ให้กับประชาชนเข้าใจได้ด้วย
เมื่อถามว่า ในการทำหน้าที่โฆษกพรรคจะต้องมีการปรับปรุงอะไรหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาโฆษกพรรคการเมืองต้องทันคนอื่นในการตอบโต้ ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า ตนมีประสบการณ์จากการเป็นโฆษกกทม.อยู่แล้ว ซึ่งตนไม่ค่อยจะตอบโต้ แต่จะสื่อสารด้วยข้อเท็จจริงอย่างเดียว ไม่ใช่การเยาะเย้ย หรือเอาชนะ เพราะสุดท้ายแล้วกาลเวลาก็จะพิสูจน์ความจริงเสมอ
“ดังนั้นการสื่อสารของผมก็คงเป็นการบอกให้เขารู้ข้อเท็จจริง ในบางครั้งเขาอาจจะตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ควรทำ ซึ่งไม่ใช่การเมืองที่ผมอยากเห็น ผมจึงจะตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงและพยามอธิบายจนกว่าเขาจะเปิดใจคงไม่ได้มีความจิกกัดเก่งขนาดนั้น แต่จะพยายามใช้ข้อเท็จจริงดีกว่า” ร.ต.อ.พงศกร กล่าว
ร.ต.อ.พงศกร กล่าวต่อ ส่วนทีมโฆษก ที่จะต้องมีการตั้งรองโฆษกนั้น ก็ต้องปรึกษาหัวหน้าพรรคฯก่อนว่าจะแต่งตั้งใครเป็นรองโฆษกบ้าง และจะมีการเปิดตัวต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยายหนิง-ย่าอุไรวรรณ จูงมือเล่าความซี้ เผยเรื่องประทับใจทั้งน้ำตา อยู่ข้างๆ ในวันที่ไร้ญาติขาดมิตร
- ส.อ.ท.หนุน AI ลดเหลื่อมล้ำ – ช่วยเอสเอ็มอีปรับตัวทันยุคดิจิทัล
- แอมเนสตี้ กังวลปมข่มขู่คุกคาม อังคณา ลามถึงทนายสมชาย หวังรัฐเคารพเสรีภาพนักปกป้องสิทธิฯ
- พล.อ.วิชญ์ ส่ง ทนาย ฟ้องเพจดัง ปมโพสต์รูปติดในกลุ่มทีมกุนซือ เจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-เขมร ทำสังคมเข้าใจผิด