ทหารเสริมแนวลวดบ้านหนองจาน หวั่นคนไทยล้ำเขตเก็บกู้ทุ่นระเบิด มทภ.1 ลงพื้นที่สระแก้ว 20 ต.ค.

ทหารเสริมลวดหนามชั้นใน ป้องกันมวลชนไทยล้ำเขตระหว่างเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน แม่ทัพภาค 1 ลงพื้นที่สระแก้ว 20 ต.ค. ติดตามการเก็บกู้
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 16.00 น. ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ดังนี้
สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทย มีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และมวลชน ร่วมแสดงกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติหวงแหนอธิปไตย ในพื้นที่บ้านหนองจาน ส่วนฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชา บริเวณบ้านโจกเจยและบ้านเปรยจันพบความเคลื่อนไหวประชาชน, สื่อมวลชน, ทหาร และตำรวจ ฝ่าย กพช.คอยติดตามความเคลื่อนไหว/การปฏิบัติของฝ่ายไทย ประมาณ 40-50 คน สถานการณ์ทั่วไปปกติ
การปฏิบัติการที่สำคัญ กกล.บูรพา จัดกำลังป้องกันในพื้นที่ตอนในบ้านหนองจาน เสริมแนวลวดหนามชั้นในเพื่อป้องกันมวลชนไทยรุกล้ำเข้าเขตปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมเคลียร์พื้นที่ โดยมีชุดทหารช่างดำเนินการทำเส้นทางและปรับสภาพพื้นที่การปฏิบัติในพื้นที่บ้านหนองจาน
ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 มีกำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน และรับทราบความคืบหน้าการคืนพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองหญ้าแก้ว พร้อมพบปะประชาชนตลอดจนมวลชนในพื้นที่