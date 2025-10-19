พลภูมิ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขตคันนายาว-บึงกุ่ม ลงพื้นที่พบปะปชช. เสียงเชียร์คัมแบ๊ก ส.ส.
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เขต 15 (คันนายาว–บึงกุ่ม เฉพาะแขวงคลองกุ่ม) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตคันนายาว และ เขตบึงกุ่ม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยบรรยากาศการลงพื้นที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ประชาชนให้การต้อนรับอย่างคึกคัก หลายคนแสดงความรู้สึกดีใจและให้กำลังใจ โดยกล่าวว่า “อยากเห็น พลภูมิ” กลับมาเป็น ส.ส. อีกครั้ง เพราะเชื่อมั่นในผลงาน ความตั้งใจ และความใกล้ชิดที่มีต่อชาวบ้านมาโดยตลอด
นายพลภูมิ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้แทนราษฎร ตนยังคงลงพื้นที่ พร้อม นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ สก.เขตคันนายาว และ นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สก.เขตบึงกุ่ม อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและประสานงานในทุกปัญหาที่พี่น้องร้องขอ ทั้งเรื่องถนน ทางระบายน้ำ แสงสว่าง ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในพื้นที่ โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บึงกุ่มและคันนายาวเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่และเจริญขึ้นกว่าเดิม