ภูมิใจไทย ประกาศชัยชนะ เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4 หลังคะแนนนำห่างเพื่อไทย อนุทินยกเป็นเวทีโหมโรงให้วิสุดา
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ จ.กาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศชัยชนะการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4
นายอนุทินกล่าวว่า กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวกาญจนบุรี โดยเฉพาะอำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ ที่ให้ความเมตตากับ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นการเสนอตัวเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนครั้งแรก และเขาได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนถึง 5 หมื่นกว่าคะแนน ซึ่งยังนับไม่หมด
นายอนุทินกล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรค ขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชน และให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนให้ น.ส.วิสุดา ทำหน้าที่ ส.ส. รับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้มองว่าเป็นการวัดพลัง เพราะเป็นการแข่งขัน วันนี้แข่งกับเพื่อไทยพรรคเดียว ชนะมาวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าชนะตลอดกาล สิ่งที่จะทำให้ชนะคือความทุ่มเท ที่ต้องตอบแทนประชาชนที่เลือก น.ส.วิสุดามา น.ส.วิสุดายังมีงานทำอีกเยอะ ที่ต้องทำให้ประชาชนไว้วางใจ แล้วทำให้กลับมาอีก เพราะอย่าลืมว่าสิ้นเดือน ม.ค.69 ก็ยุบสภา นี่ถือเป็นเวทีโหมโรงให้ น.ส.วิสุดา
“ชัยชนะเป็นความภาคภูมิใจ ดีใจจริง ทุกคนดีใจ ภาคภูมิใจ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเสร็จแล้วยังไก็ได้ ต้องทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นไป” นายอนุทินกล่าว
เวลา 19.41 น. กกต.กาญจนบุรี รายงานผลการนับคะแนนนอย่างไม่เป็นทางการ นับไปแล้ว 252 หน่วย จากทั้งหมด 254 หน่วย พบว่า คะแนนของ น.ส.วิสุดา จากภูมิใจไทย ทิ้งห่างมากกว่า 1 หมื่นคะแนน ได้ไปแล้ว 52,339 คะแนน ส่วน พล.อ.ชินวัฒน์ จากเพื่อไทย ได้ไป 35,632 คะแนน