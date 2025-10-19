เขมรยังไม่หยุด ทัพภาค2 พบส่งโดรนสอดแนมฝ่ายไทยรวม 12 ลำ แถมยิงหนังสติ๊กก่อกวน ด่าทอยั่วยุ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) พบว่า สถานการณ์โดยรวม พบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบินตรวจการณ์ ที่ ภูมะเขือ 3 ลำ, พลาญยาว 4 ลำ, ปราสาทตาควาย 1 ลำ, ช่องโอบก 3 ลำ, ช่องสายตะกู 1 ลำ อีกทั้งทหารกัมพูชาได้ทำการก่อกวนใช้หนังสติ๊กยิงเข้ามาฝ่ายเรา ตะโกนด่ายั่วยุ บริเวณทิศตะวันออกของปราสาทตาควาย และยังพบทหารกัมพูชา 10 นาย พร้อมอาวุธประจำกาย กำลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดน คาดว่าเป็นการเดินลาดตระเวนในพื้นที่
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสาร ที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
“กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดทำหน้าที่ เพื่อความมั่นคงของชาติไทย และความผาสุกของประชาชนทุกคน”