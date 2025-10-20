นายกฯ ลั่น พร้อมจัดหนักเขมร ถ้ารุกรานไทย ‘สีหศักดิ์’ ปัดรับเงื่อนไขกัมพูชา 9 ข้อ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวว่า สมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา ไม่ต้องการลงนามสันติภาพ และเจรจาหยุดยิง ว่า ยังไม่ทราบ ขณะนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังเดินหน้า ไทยมีจุดยืน 4 ข้อ ส่วนเรื่องการประชุม JBC ถือเป็นคนละเรื่อง ไม่ส่งผล เพราะเป็นเรื่องของการปักเขตแดน ส่วนการประชุมGBC ยังคงเดินหน้า เช่นเดียวกันกับการเจรจาของระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ระหว่าง 2 ประเทศ
เมื่อถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังยืดเยื้อมาถึงขณะนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า คืบหน้าหลายอย่าง การที่เราไม่ถูกคุกคามยั่วยุ และยิงข้ามฝั่งมาเกือบ 2 เดือนแล้ว ถือเป็นหนึ่งในความคืบหน้าอย่างหนึ่ง ซึ่งได้แสดงให้เขาเห็นว่า ไทยรับไม่ได้ และพร้อมจะโต้ตอบอย่างเต็มที่ แสดงว่าเขารับทราบข้อมูลข่าวสารจากฝั่งเรา จะเอาความสนุก ความสะใจ อย่างเดียวไม่ได้ สิ่งที่ยังยืนยันได้คือ ตอนนี้จะไม่ยอมให้เขามาละเมิดอธิปไตย และทำร้ายคนของเราอีกต่อไป
เมื่อถามกรณีที่ล่าสุดสถานทูตเกาหลีใต้ออกมายืนยันว่าไม่ได้ให้ข่าว 7 นักการเมืองไทย เชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ นายอนุทิน ย้อนถามว่า ถามทั้งที่รู้อยู่แล้ว ซึ่งเกาหลีใต้ออกมาแถลงแล้วว่าไม่เป็นความจริง ก่อนที่นายอนุทินจะส่ายหัวว่า ไม่ใช่ความจริงต้องไม่ถาม และย้ำต่อว่าถามไม่ได้ ถามไม่ได้ เราปราบจริงจังอยู่แล้ว สัปดาห์ที่แล้วจับกุมวงเงินหลายหมื่นล้าน ขอให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพราะได้รายงานตน และจะให้ ผบ.ตร.เป็นผู้แถลง เพราะจะได้ให้ตัวเลขเป็นที่แม่นยำ
“ส่วนเรื่อง 7 นักการเมือง ทางสถานทูตเกาหลีใต้ออกมายืนยันชัดเจนแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นที่ สปป.ลาว ผมได้โทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เกือบครึ่งชั่วโมง ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา แสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้น แต่ถ้าหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลนี้ไม่มีละเว้น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง หรือใครก็ตาม เพราะสแกมเมอร์ถือว่าเป็นศัตรูสำคัญของประเทศ และของโลก มีผู้เสียหายจากเรื่องนี้จำนวนมาก” นายอนุทินกลาว
เมื่อถามว่า มั่นใจได้ใช่หรือไม่ว่าไม่มีคนในรัฐบาลนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง นายอนุทิน กล่าวว่า ต่อให้มี หรือไม่มี ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าใครที่เกี่ยวข้อง จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
เมื่อถามว่า หากนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นำข้อมูลเรื่องสแกมเมอร์มาให้ ยินดีรับฟังใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยินดีแต่ต้องมีหลักฐาน เพื่อนำไปขยายผล พูดกันลอยๆ ไม่ได้ต้องมีหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินคดีต่อได้ ส่วนตัวอยากเชิญนายรังสิมันต์มาหารือเป็นการส่วนตัว เพราะเป็นคนที่ให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องที่แม่สอดแล้ว
ขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการ กต.ให้สัมภาษณ์จากประเทศภูฏาน กรณีหน่วยงานโฆษกรัฐบาลกัมพูชา รายงานว่านายปรัก สุคน รัฐมนตรี กต.กัมพูชา ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือ 4 ฝ่าย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ว่าฝ่ายกัมพูชาร่าง 9 เงื่อนไขฟื้นฟูสันติภาพ และไทยต้องรับทุกข้อเสนอ ว่า ไม่จริง เพราะไม่เคยคุยกันเรื่องเงื่อนไข เราตกลงกันว่าจะดำเนินการอะไรบ้างที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆ เพื่อจะเดินหน้าเรื่องความสัมพันธ์ เพราะถ้าไม่แก้ไขปัญหา 4 เรื่องหลัก ความสัมพันธ์ยังเดินหน้าไม่ได้ รวมทั้ง เชลยศึก 18 คนด้วย ซึ่งได้ตกลงกันแล้วว่าจะหารือถึงแผนงานในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC เพราะไทยต้องการเห็นแผนงาน และการดำเนินการอย่างจริงจังใน 4 เรื่องหลัก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ฉะนั้น ในการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นหลังการหารือ 4 ฝ่าย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ คือ 1.แผนงานที่จะเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกลับสู่ที่ตั้งเดิม เพื่อลดความตึงเครียดบริเวณชายแดน 2.แผนงานในการกู้ทุ่นระเบิด และเริ่มมีการดำเนินการด้วย 3.แผนงานในการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และ 4.เรื่องการรุกล้ำก็ต้องมานั่งคุยอย่างจริงจังว่าจะทำอย่างไรโดยเน้นสันติวิธี เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ตามชายแดน
“เมื่อมีการดำเนินการให้เห็นผลแล้ว ฝ่ายไทยจะพิจารณาในเรื่องการปล่อยเชลยศึก 18 คน นั่นเป็นสิ่งที่เราตกลงกัน และผมอยากจะชี้แจงตามข้อเท็จจริงว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ผมไม่ทราบว่าทำไมกัมพูชาออกข่าวว่ามีการกำหนดเงื่อนไข 9 ข้อ ซึ่งอาจเป็นการเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อน หรือเป็นการเสนอข่าวเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการภายใน รวมถึง ยังต้องประชุม GBC เราต้องการ ให้ทุกอย่างเดินหน้า และคืบหน้าตามที่ได้คุยกันที่กัวลาลัมเปอร์” นายสีหศักดิ์กล่าว
เมื่อถามว่า กัมพูชามักนำเรื่องไปร้องเวทีระหว่างประเทศ และกรณีล่าสุดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ร้องไปยังข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็นว่าไทยทำสงครามจิตวิทยาคุกคามกรณีบ้านหนองจาน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ในการประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นว่าตรงกันว่าหากมีปัญหา ก็ควรจะแก้ไขในกลไกระดับทวิภาคี อีกทั้ง สหรัฐ และมาเลเซียเห็นว่าการแก้ไขที่ดีที่สุด คือการพูดคุยระหว่าง 2 ฝ่าย ไม่ต้องนำไปสู่เวทีระหว่างประเทศ เพราะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา