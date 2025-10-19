ทภ.1 เผยกกล.บูรพา ตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่ม 6 ทุ่นในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา ได้ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ได้รายงานการตรวจพบทุ่นระเบิด บ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นภารกิจการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่จะเตรียมส่งมอบให้ประชาชน
โดยชุดตรวจค้น ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 2 ทุ่น เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 1 ทุ่น และชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน สรุปการปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ 10 ตค. – ปัจจุบัน ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวม 11 ทุ่น (PMN จำนวน 7 ทุ่น, MN79 จำนวน 1 ทุ่น และ POMZ-2 จำนวน 3 ทุ่น )
นอกจากนี้ ได้รับรายงานการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นทีไม่ปลอดภัยต้องสงสัยวันแรก บริเวณหลักเขต ที่ 47-48
โดยชุดตรวจค้นตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 4 ทุ่น ได้แก่ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMD 6M จำนวน 1 ทุ่น (สภาพชนวนชำรุด), ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด PMNจำนวน 3 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน
ทั้งนี้ชุดเก็บกู้ระเบิด ได้ทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3 ทุ่น และยังอยู่ระหว่างการวางแผนเก็บกู้ระเบิด 1 ทุ่น เนื่องจากตำแหน่งที่พบทุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อการเก็บกู้ จำเป็นต้องใช้ชุดเก็บกู้ที่มีความชำนาญและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง
โดย กกล.บูรพา ได้กำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงอันตรายป้องกันมิให้ประชาชนเข้าในพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีพื้นที่ทำกินในอธิปไตยของไทยอย่างยั่งยืน