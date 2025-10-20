ปชช.ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 2 ชั่วโมงแรก พุ่งกว่า 13 ล้านสิทธิ คงเหลือ 6 ล้านสิทธิ 

รัฐบาล ปลื้ม! ปชช.ลงทะเบียน“คนละครึ่งพลัส” 2 ชั่วโมงแรก พุ่ง กว่า 13 ล้านสิทธิ แจง อย่ากังวล ระบบแจ้งผล3 วัน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง- SMS ชี้ จองสิทธิให้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
จากกรณีโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.68 เวลา 06.00-22.00 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.68 เวลา 06.00-23.00 น.
อ่านข่าว – เริ่มแล้ว ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งพลัส เช็กที่นี่ วิธีลงทะเบียน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส ว่า รัฐบาล ปลื้มประชาชนที่ให้ความสนใจลงทะเบียนรับสิทธิล้นหลาม โดยข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย ระบุว่าเพียง 2 ชั่วโมงแรก ประชาชนลงทะเบียน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำเร็จกว่า 13 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ โดยการลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 ต.ค.นี้ สำหรับวิธีและหน้าจอแจ้งผลการลงทะเบียน มีดังนี้ ขั้นตอนแรกเข้าแอปฯ เป๋าตัง ขั้นตอนที่ 2 กด รูปโครงการคนละครึ่ง พลัส (หน้าแรกเป้าตัง หรือ หน้าหลัก G Wallet) ขั้นตอนที่ 3 อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียน
สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง ,โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ,โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ,โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กรณีประชาชน ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบขึ้นแจ้งว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน” ขออย่าเป็นกังวล โดยรัฐบาลได้มีการจองสิทธิไว้ให้ท่านแล้วในระบบ และขอให้รอผลการแจ้งในระยะเวลา 3 วัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่เคย เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแจ้งว่า “คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ยื่นภาษี จำนวน 2,400 บาท (กรณีผู้เสียภาษี) หรือ คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสแล้ว จำนวน 2,000 บาท (กรณีไม่เป็นผู้เสียภาษี)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ตรวจเช็กในเว็บไซต์ “https://www.คนละครึ่งพลัส.com/” พบว่ามีสิทธิเหลือ 6,053,445 สิทธิ