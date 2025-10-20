พริษฐ์ ขอ ส.ว. ชะลอโหวตตั้ง 2 กกต. ใหม่ เสี่ยงข้อครหาประโยชน์ทับซ้อน เหตุกำลังถูกตรวจสอบ
เมื่อวันทึ่ 20 ตุลาคม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ระบุว่าถึงการอภิปรายคำแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทิน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งได้อภิปรายเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ ส.ว. ที่ถูกกล่าวหาในคดีโกง ส.ว. หยุดใช้อำนาจของตนในการตั้งคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในระหว่างที่คดียังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบโดย กกต.
นายพริษฐ์กล่าวว่า แม้นายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร ไม่มีอำนาจบังคับให้ ส.ว. ดำเนินการทางใดทางหนึ่ง แต่ในเมื่อรัฐบาลประกาศชัดในคำแถลงนโยบายว่าต้องการ ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนานาประเทศ ในมิติของการขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเห็นว่าการที่กลุ่มบุคคลที่กำลังถูกตรวจสอบโดยองค์กรหนึ่ง กำลังจะชี้ขาดว่าใครจะเข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการขององค์กรดังกล่าวที่กำลังตรวจสอบตนเอง เป็นการกระทำที่เสี่ยงจะเป็นการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของ กกต. ในคดีดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ทางนายกรัฐมนตรียังไม่เคยแสดงท่าทีใดๆต่อประเด็นดังกล่าว โดยในวันพรุ่งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภากำลังจะเดินหน้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ กกต. อีกจำนวน 2 คน แทนกรรมการที่หมดวาระ หากที่ประชุม ส.ว. ให้ความเห็นชอบกับ 2 คนที่ถูกเสนอชื่อ ก็จะทำให้ กกต. 3 จาก 7 คน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นโดย ส.ว. ที่กำลังถูกกล่าวหาในคดีโกง ส.ว. โดยจะมี กกต. อีก 2 คน หมดวาระในช่วงสิ้นปี 2568
นายพริษฐ์เสนอ 3 ข้อเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประกอบด้วย
1. ส.ว. ชะลอการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กกต. คนใหม่ จนกว่า กกต. จะพิจารณาชี้ขาดหรือสั่งการในคดีดังกล่าวเสร็จตามกระบวนการ การเรียกร้องให้เฉพาะ ส.ว. 130 กว่าคน ที่ถูกกล่าวหา โหวต “งดออกเสียง” หรือไม่ร่วมประชุมในวาระดังกล่าว ไม่เพียงพอ เนื่องจากการให้ความเห็นชอบ กกต. จะต้องอาศัยมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ สว. ที่มีอยู่ ดังนั้น การ “งดออกเสียง” หรือไม่ร่วมประชุม จะทำให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อถูกปฏิเสธโดยทันที
2. กกต. ดำเนินการตามกระบวนการและกรอบเวลาที่ควรจะเป็น โดยไม่กระทำการใดๆที่ถูกมองว่าเป็นการ “ชะลอ” กระบวนการให้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากความล่าช้าอาจถูกมองในแง่ร้ายได้โดยสังคมว่า เป็นการ “ซื้อเวลา” ให้ ส.ว. ที่ถูกกล่าวหา ได้มีโอกาสเห็นชอบ กกต. มาแทนที่กรรมการชุดเดิม ซึ่งรวมกันทั้งหมดมี 5 จาก 7 คน ที่หมดวาระในปี 2568
นายพริษฐ์ยังมีข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบ ดังนี้
1. การออกแบบกระบวนการในการรับรององค์กรอิสระให้ไม่ผูกขาดกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน
2. การคืนสิทธิของประชาชนในการริเริ่มกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและองค์กรอิสระ หากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
3. การทบทวนวิธีการได้มาของวุฒิสภา (หากยังคงรูปแบบสองสภาไว้อยู่) ให้หลุดออกจากวิธีเลือกกันเองระหว่างผู้สมัคร ที่ซับซ้อนและขาดความยึดโยงกับประชาชน
“แม้ผมเข้าใจดีว่าคดีดังกล่าว ยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและยังไม่มีการสรุปว่ามีใครกระทำผิดหรือไม่ แต่ผมเห็นว่าหาก สว. เลือกที่จะไม่ดำเนินการใดๆที่อาจถูกมองได้ว่าเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน จะย่อมส่งแต่ผลดีต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อความโปร่งใสของกลไกการตรวจสอบและการทำหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองในประเทศ” นายพริษฐ์กล่าว