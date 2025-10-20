มาร์ค นำทีมผู้บริหารปชป.ชุดใหม่ สักการะพระแม่ธรณีฯ จ่อเชิญ ‘สุวิทย์-บรรยง-จรีพร’ ให้คำแนะนำ 28 ต.ค.

“มาร์ค” นำทีมผู้บริหารปชป.ชุดใหม่ สักการะพระแม่ธรณีฯเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเรียกประชุมกก.บห.วางแนวทางการทำงาน เผย เชิญผู้รู้ “สุวิทย์-บรรยง-จรีพร” ให้คำชี้แนะสถานการณ์บ้านเมือง 28 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 09.00น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคชุดใหม่ เข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม หลังจากได้รับตำแหน่ง จากนั้นนายอภิสิทธิ์ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการทำงานของพรรค โดยยอมรับว่ามีเวลาน้อยและมีวาระประชุมหลายเรื่องเนื่องจากใกล้จะเลือกตั้ง
จากนั้นเป็นการประชุมร่วมกันของ กก.บห.พรรค โดยนายอภิสิทธิ์เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมกล่าวว่า ตนได้เชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยตอบรับแล้วคือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ น.ส.จรีพร จารุกรสกุล รองประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะมาพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคทุกคน ในวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.30น. ที่พรรค
“ทั้ง 3 ท่านได้ตอบรับแล้ว และผมเชื่อว่ามีอะไรหลายอย่างจะมาบอกกับเราในวันนั้น พูดง่ายๆว่าจะเป็นการบ้านที่ดีของพวกเราทุกคน”นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า ที่อยากทำเช่นนี้ เพราะอยากให้สังคมเห็น 2 อย่างคือ
1. ภารกิจสำคัญของพรรคการเมืองทุกวันนี้ เราได้ยินน้อยมาก พรรคการเมืองอื่นๆ พูดถึงภาพรวมของประเทศ ตนมั่นใจว่า พวกเขาจะมาบอกกับเราว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศจะไปข้างหน้าอย่างไร เราจะได้มีโอกาสรับรู้รับทราบ
2.ในวันนั้นเราไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ และไม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำอยู่แล้ว หรือเรื่องนี้ทราบอยู่แล้ว อยากให้คนเห็นว่านักการเมืองฟังคนเป็น เราอยากได้คนข้างนอกมาสะท้อนให้เห็นความจริง ซึ่งล้วนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะผู้นำทางความคิดของสังคม