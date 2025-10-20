อนุทิน ชี้ ชนะเลือกตั้งซ่อมกาญจน์ บ่งบอกปชช.เชื่อมั่นภท. ลั่น พร้อมเลือกตั้งตลอดเวลา เหตุอะไรก็เกิดขึ้นได้
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคภูมิใจไทย ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 กาญจนบุรี สะท้อนอะไรทางการเมืองหรือไม่ ว่า อย่างน้อยเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่านโยบายหรือการทำงานของพรรคภูใจไทย ได้รับความเชื่อมั่นในสายตาของพี่น้องประชาชนใน จ.กาญจนบุรี หวังว่าสิ่งที่เราทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้มีผลเฉพาะพี่น้องใน จ.กาญจนบุรี เท่านั้น แต่มีผลกับประชาชนทั่วประเทศ
ผู้สื่อข่าวถามว่า การชนะพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้ง 2 พื้นที่ที่ผ่านมา ทั้ง จ.ศรีสะเกษ และ จ.กาญจนบุรี ทำให้กระแสพรรคภูมิใจไทยดีกว่าพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราพยายามทำงานให้มากที่สุด และดีที่สุด
เมื่อถามว่า ตอนนี้พร้อมเลือกตั้งแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พร้อมมาตั้งแต่ถอนตัวมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อเดือน มิ.ย.แล้ว ถึงอย่างไรก็ต้องพร้อม เพราะวันที่ 31 ม.ค.69 นั่นคือช้าที่สุด อะไรก็เกิดขึ้นได้
เมื่อถามย้ำว่า ที่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ยุบสภาก่อนวันที่ 31 ม.ค.69 นายอนุทิน กล่าวว่า มันก็มีหลายๆ เรื่อง
เมื่อถามอีกว่า จะมีการยุบสภาก่อนวันที่ 31 ม.ค.69 หรือไม่ นายอนุทินไม่ตอบ และรีบขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากทำเนียบฯไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ กอ.รมน. เขตดุสิต