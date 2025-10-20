นายกฯ นำประชุม กอ.รมน. นัดแรกรัฐบาลใหม่ ถกแผนสันติสุขชายแดนใต้ ปี 68–70

นายกฯ นำถก กอ.รมน. นัดแรกรัฐบาล อนุทิน ขอให้ความเห็นชอบอย่างรอบคอบ แก้ปัญหา จชต. พร้อมพิจารณา แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2568 -2570
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2569
โดยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมประชุมได้เรียกหน่วยงายด้านความมั่นคง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)
โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมขอ กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2569 โดยวาระที่แจ้งที่ประชุมทราบการประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ ซึ่งตอนแรกตนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเป็นครั้งที่ 1/2569 ก็ได้รับการชี้แจงมาว่า เป็นการนับปีงบประมาณ
โดยการประชุมในวันนี้มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่องและเรื่องพิจารณาจำนวน 4 เรื่องในเรื่องโครงสร้างและอัตรากำลัง รวมไปถึงแผนการปฏิบัติของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องขอความร่วมมือให้ทุกท่านไปดำเนินการช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบและให้ความเห็นชอบภายใต้ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการของกอ.รมน.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลดำเนินการตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามการประชุมกอ.รมน.ในวันนี้ จะมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2568 -2570 กอ.รมน.และแผนขับเคลื่อนการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ประจำปี 2569 ของกอง.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า