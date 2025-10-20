การเมือง

นายกฯ นำประชุม กอ.รมน. นัดแรกรัฐบาลใหม่ ถกแผนสันติสุขชายแดนใต้ ปี 68–70

นายกฯ​ นำถก​ กอ.รมน.​ นัดแรกรัฐบาล​ อนุทิน​ ขอ​ให้ความเห็นชอบอย่างรอบคอบ​ แก้ปัญหา จชต.​ พร้อมพิจารณา​ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้​ พ.ศ.​2568​ -​2570

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2569

โดยก่อนที่นายกรัฐมนตรี​จะเดินทางเข้าร่วมประชุมได้เรียกหน่วยงายด้านความมั่นคง​ พล.อ.ณัฐ​พล​ นาค​พาณิชย์​ รมว.กลาโหม​ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

โดยนายก​รัฐมนตรี​ ระบุว่า​ ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมขอ กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2569 โดยวาระที่แจ้งที่ประชุมทราบการประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ​ ซึ่งตอนแรกตนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเป็นครั้งที่ 1/2569 ก็ได้รับการชี้แจงมาว่า เป็นการนับปีงบประมาณ

โดยการประชุมในวันนี้มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่องและเรื่องพิจารณาจำนวน 4 เรื่องในเรื่องโครงสร้างและอัตรากำลัง รวมไปถึงแผนการปฏิบัติของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า​ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องขอความร่วมมือให้ทุกท่านไปดำเนินการช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบและให้ความเห็นชอบภายใต้ความรับผิดชอบ​เพื่อให้การดำเนินการของกอ.รมน.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลดำเนินการตามเป้าหมาย

ADVERTISMENT

อย่างไรก็ตามการประชุมกอ.รมน.ในวันนี้​ จะมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้​ พ.ศ.​2568​ -​2570 กอ.รมน.และแผนขับเคลื่อนการเสริมสร้างสันติสุข​ชายแดนใต้ประจำปี​ 2569 ของกอง.รมน.ภาค​ 4 ส่วนหน้า