‘ไอซ์-กัน’ ฉะเดือดปมนักสิทธิ รักชนก ซัดไปรายการไหนก็ขึงพืด กัน จอมพลัง สวนกลับ อคติ!

แมตช์แรก ‘ไอซ์-กัน’ ปะทะปมนักสิทธิ! ‘รักชนก’ ฉะไปออกรายการไหนก็ขึงพืด ลากเอฟซีมาเสียบประจาน ขู่ถึงขั้นเอาชีวิต ชี้ เป็นการประทับตราให้คนไทยเกลียดกัน ด้าน ‘กันจอมพลัง’ โต้ทันที แจงแค่อธิบายในมุมชาวบ้าน ยันรับฟังนักสิทธิ ลั่น อะไรๆก็ผม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม รายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ เชิญ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน และ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กันจอมพลัง มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะเรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงผีและเครื่องบินรบ
โดย น.ส.รักชนกกล่าวว่า คะแนนนิยมของนายกัน จอมพลังพุ่งทะลุเพดานถึงขนาดที่ว่าฝ่ายการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรียังไม่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดถึงอย่างตรงไปตรงมา เพราะทำให้เสียคะแนนนิยม มันมีความเอ๊ะเต็มไปหมด แต่ต้องยอมรับกันตรงๆ ว่าไม่มีใครกล้าพูดออกมา ไม่มีใครกล้าตั้งคำถาม เพราะถ้าตั้งคำถาม ก็จะโดนทัวร์ลง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่นายกัน จองพลังพยายามบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
“ไม่ว่าคุณกันจะไปปรากฏตัวที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นที่ งานกระทรวงเกษตรฯ หรือที่พะเยา คนเขามัดรวมว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน แล้วแบบนี้จะบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง ดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะต้องตั้งคำถาม และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถามหนักๆ ก็คือพอคุยกันบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง วันดีคืนดี วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพรรคประชาชน บอกว่าคุณรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค น้ำลาย พูดอย่างเดียว มีแต่ข้อเสนอ ทำไมถึงไม่ไปทำ ทั้งที่ตัวเองมีการควักเงินและบางส่วนอาจจะได้สนับสนุนมาจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยซ้ำ ดิฉันคิดว่าถ้าคุณกันเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นต้นทุนกระแสหรือประชาชน 9 ล้านคนที่เป็นแฟนคลับไปเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองไหน ดิฉันก็คิดว่าคงไม่ต้องออกมาตั้งคำถามกัน แต่ที่ดิฉันต้องออกมาตั้งคำถาม เพราะว่าตอนนี้คุณธรรมนัสถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนัก” น.ส.รักชนกกล่าว
น.ส.รักชนกกล่าวต่อว่า เสียดายที่นายกันจอมพลังไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ เพราะเวลามีรายการต่างๆ เชิญ ก็ให้โอกาส ซึ่งเวลาไปออกรายการ ก็จับคนมาเชือด เรียกว่าขึงพืดกลางรายการ และตามล่าแม่มดกันเลยทีเดียว ตนก็เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสเจอตัวต่อตัว
ทำให้นายกันจอมพลัง ปฏิเสธว่า ปฏิเสธว่าตนอยู่แต่ชายแดน ปกติโฟนอินเท่านั้น เพราะงานชายแดนสำคัญกว่า การมาบอกว่าเอาคนขึงพืดมันอคติไปนิดนึง
น.ส.รักชนก จึงกล่าวว่า ประชาชนสามารถใช้วิจารณญาณเองได้ นายกันจอมพลัง ออกรายการโหนกระแสมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงมาก เรื่องการเอานักสิทธิมาแขวน ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเอานักสิทธิมาขึงพืด เสียบประจานและให้คนทั้งประเทศปาก้อนหินใส่ ด้วยการดูถูกดูแคลน คำเหยียดหยาม ตนไม่แน่ใจว่าไปขอโทษแล้วหรือยัง
“คุณกันกับผู้ร่วมรายการก็ยังไม่ได้สำนึกผิดหรือขอโทษ กระแสความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้น ที่คุณประทับตราไปในสังคมนี้ ให้เกลียดคนไทยด้วยกัน ให้ด่าคนไทยด้วยกัน ให้ไปตามคุกคามเขาจนถึงว่ามีคนไปเอาชีวิตคุณพ่อเขา ต่อให้ขอโทษแล้วสำนึกแล้ว สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้หายไปนะคะ และคุณอาจจะลืมไปว่านี่คือคนไทยด้วยกัน คนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศนี้ หรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจที่ยังเฉยๆ เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี หรือท่านที่ถูกกล่าวหาอย่างหนัก ดิฉันก็ไม่เห็นว่าคุณกันจะทำในสิ่งเดียวกันนี้กับผู้มีอำนาจ” น.ส.รักชนกกล่าว
ด้าน นายกัน จอมพลัง ตอบโต้ว่า ถ้านักสิทธิขอไปนั่งในรายการ แล้วตนไม่ได้ไปนั่งด้วย ก็แสดงว่าขึงพืดตนหรือไม่ มันไม่ใช่นะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้น คือเราพยายามที่จะอธิบายว่าในมุมมองของชาวบ้านมันเป็นอย่างไร ตนเชื่อว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเหตุผลคืออะไร ตนก็รับฟังที่นักสิทธิพูด
“ผมหยุด ไม่ใช่ผมไม่หยุด ไม่ใช่ผมดันทุรังที่จะทำต่อ แล้วจริงๆ การที่เขาออกมาพูด ผมกับคนที่อยู่หน้างานรู้ดีที่สุดว่ามันมีภารกิจอะไรที่อยู่ในนั้น แล้วภารกิจที่อยู่ในนั้นมันประสบความสำเร็จด้วย ตอนนี้คลิปผมก็มี ภาพผมก็มี ผมมีภารกิจที่ซ้อนอยู่ด้านในทั้งหมด แต่เราเปิดตอนนี้ไม่ได้ ถ้าคุณไอซ์เอารูปผมไป ก็แสดงว่าคุณไอซ์ขึงพืดให้เอฟซีคุณไอซ์มาด่าผมสิ ถูกหรือไม่ ผมไม่ได้ไปอะไรอย่างนั้นเลย … ผมก็ขอแสดงความคิดเห็นบ้าง สิ่งที่ตนทำเป็นปฏิบัติการทางทหาร และไม่มีพลเรือนเขมรที่เสียชีวิตเลย แต่ไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อะไรๆ ก็ผม” กันจอมพลังกล่าว
ทำให้ น.ส.รักชนก กล่าวว่า “จุดศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะคะตอนนี้” ต้องบอกว่าตนก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่นางอังคณาให้ไปตอนนั้น แต่มาตรการเป็นอย่างไรต้องมาดูความช้าเร็วหนักเบา เพราะเราเป็นประเทศที่ตอนนี้กำลังได้เปรียบ ไม่ควรที่จะทำอะไรที่สุดท้ายแล้วเราจะเพลี่ยงพล้ำ แน่นอนว่านางอังคณาอาจจะพูดผิด หรือไม่ถูกหูใครไปบ้าง แต่ต้องยืนยันว่าเขาเป็นคนไทย ตอนระเบิดลง ตนก็ร้องไห้ แต่จะให้มานั่งถ่ายคลิปหรือโพสต์ว่าร้องไห้มันก็ดูแสดงเยอะเกินไป วันนี้นายกันจอมพลังเปลี่ยนน้ำเสียง อาจจะมาเล่นบทพ่อพระที่ถูกกระทำ ตนก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกตั้งคำถามหนักมากขอส่งกำลังใจจริงๆ
นายกันจอมพลัง จึงกล่าวทันทีว่า ไปเรื่อยเลย เพราะตนถามจากโพสต์ที่นักข่าวเอามาลง วันนี้ในมุมมองของหลายคน ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำโดยห้ามถามหรือไม่