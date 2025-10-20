โฆษก กอ.รมน.ยอมรับ จ่อกลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับบางอำเภอ ยังไม่ชัด ‘สุไหงโก-ลก’

โฆษก กอ.รมน. ยอมรับ เตรียมงัด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บางอำเภอมาใช้ใหม่ ยังไม่ชัดสุไหงโก-ลก ย้ำเดินหน้าขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ และปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษก กอ.รมน. แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ 4 ประเด็นหลัก มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
เรื่องแรก คือการอนุมัติแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2568–2570 ซึ่งเป็นแผนบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนา และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่
เรื่องที่สอง เป็นการอนุมัติแผนปฏิบัติการความมั่นคง รองรับพื้นที่ที่ใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2548 ซึ่งขณะนี้ครอบคลุม 20 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น
เรื่องที่สาม เป็นการปรับโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จากเดิม 6 ส่วนงาน เหลือ 4 ส่วน ได้แก่
- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนปฏิบัติการด้านการข่าว
- ส่วนปฏิบัติการพลเรือน ตำรวจ ทหาร
- และส่วนเสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนา
เพื่อให้การทำงานเกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับเรื่องสุดท้าย เป็นการพิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณประจำปี 2569 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่รวม 106 หน่วย และกำลังพลกว่า 49,000 นาย
พล.ต.ธรรมนูญกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมมีข้อสั่งการสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย 1.การเฝ้าระวังและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภัยใหม่อย่างยาเสพติด การก่อการร้าย และกลุ่มสแกมเมอร์ 2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3.การอำนวยการปฏิบัติงานให้เกิดเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ใช้ศักยภาพทุกหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางบรรจุกำลังตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมปฏิบัติงานใน กอ.รมน.เพื่อเสริมความพร้อมในทุกระดับ
โฆษก กอ.รมน.ย้ำในตอนท้ายว่า หน่วยงานจะขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
เมื่อถามว่า จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ที่ยกเลิกไปแล้วหรือไม่ พล.ต.ธรรมนูญกล่าวว่า มีบางอําเภอที่จะขอกลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนจะเป็น อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หรือไม่นั้น ขอกลับไปหาข้อมูลก่อน