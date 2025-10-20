ไอซ์ รักชนก ท้า กัน จอมพลัง เปิดภาษีเงินได้ ห่วงตกเป็นเครื่องมือนักการเมือง

‘ไอซ์ รักชนก’ เชื่อ กัน จอมพลัง ตั้งใจช่วยเหลือชาวบ้านจริง ห่วง ไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือนักการเมือง ขอให้มูลนิธิฯ เปิดเผย ภ.ง.ด.55 เตรียมลงพื้นที่ชายแดน ทำงานร่วมกับ กัน จอมพลัง
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ที่อาคารมาลีนนท์ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ว่า โดยส่วนตัวแล้วตนเชื่อจากใจจริงว่า กัน จอมพลัง มีความประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือชาวบ้าน และปัญหาในชายแดน แต่โดยส่วนตัวแล้ว ตนมองว่าปัญหาชายแดนจะไม่ยุติไปได้ถ้าไม่มีใครไปจัดการที่หัวใจหลักนั่นก็คือปัญหาสแกมเมอร์และปัญหา Call Center ที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา “แต่ทางรัฐบาลพยายามที่จะใส่เกียร์ว่างเพิกเฉยกับเรื่องนี้” ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
“ซึ่งถ้าหากมีโอกาสตนจะลงพื้นที่ไปทำงานบริเวณชายแดน ร่วมกับ กัน จอมพลัง สัก 1 สัปดาห์”
รักชนกกล่าว
ส่วนตัวไม่อยากให้ กัน จอมพลัง ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมให้กับใครคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใด และด้วยความที่ กัน จอมพลัง มีความสนิทสนมกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งๆ ที่เป็นบุคคลที่สังคมตั้งคำถาม ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่ ถึงแม้ว่า กัน จอมพลัง จะออกมาปฏิเสธ แต่ภาพที่ปรากฏ ทุกคนก็เห็นกันอยู่และสามารถตัดสินได้เอง
ไอซ์ รักชนก บอกอีกว่า กัน จอมพลัง มักจะพูดถึงพรรคประชาชนในแง่ลบ และเคยออกมาติง ส.ส.โรม ที่แนะนำให้มีการติดกล้องวงจรปิดที่บริเวณชายแดน ว่าทำไมถึงไม่ใช้เงินส่วนตัวของตัวเองมาดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งที่ความจริงแล้ว พรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินดำเนินการในเรื่องนี้ได้ ความจริงแล้ว กัน จอมพลัง ควรจะตั้งคำถามไปถึงผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี หรือแม้แต่ร้อยเอก ธรรมนัส ที่ กัน จอมพลัง มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว เพราะตนมองว่าปัจจุบัน กัน จอมพลัง ไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดา แต่เป็นบุคคลที่สามารถแสดงความคิดเห็นแล้วทำให้ประชาชนคล้อยตามได้ จนหลายๆ ครั้ง ทำให้หน่วยงานรัฐกระเตื้องทำงาน ตนจึงต้องการให้ กัน จอมพลัง ออกมาพูดในเรื่องนี้ ไม่ใช่ออกมาล่าแม่มดสำหรับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นไม่ตรงใจ
สำหรับเรื่องเงินบริจาคเข้ามูลของกัน จอมพลัง ตนอยากให้ กัน เอา ภ.ง.ด. 55 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม) ออกมาเปิดเผย แล้วนำไปเทียบกับ statement ย้อนหลังว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งวันนี้กัน จอมพลังค่อนข้างระมัดระวังตัวในการตอบ
ส่วนเรื่องที่ตกใจวันนี้คือโครงการของกระทรวงเกษตรที่มีจำเพาะเจาะจงหลายโครงการที่ กันจอมพลังได้ เข้าใจว่าระเบียบที่ได้มาถูกต้องแต่เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตให้เห็นว่า “ความเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมนัส และคุณกัน มีความสนิทสนมกันจริง”
ส่วนเรื่องที่กัน จอมพลังมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรฯ ไปช่วยเหลือชาวบ้าน ตนยอมรับว่ายังตกใจเช่นกัน เพราะคนที่เป็น ส.ส. หลายคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ยังยากที่จะใช้บริการ ตนก็เลยตั้งคำถามว่า ทำไมถึงนำทรัพยากรของส่วนรวมไปใช้ได้ นำไปใช้เพื่อความนิยมของใครหรือเปล่า ส่วนเรื่องที่กัน จอมพลัง ได้รับงานประมูลของกระทรวงเกษตรฯ ตนยืนยันว่าแค่ตั้งคำถามและเอามา เปิดให้ประชาชนดูเท่านั้น
ไอซ์ รักชนก ยืนยันว่า ไม่อยากให้สังคมมีตรรกะในเชิงวิบัติ ที่บอกว่า คนที่ออกมาช่วยเหลือสังคมหรือนักการเมืองที่ทุจริตคดโกง ไม่ต้องไปตรวจสอบถึงเรื่องความโปร่งใส เพราะปัญหาเหล่านี้ คือเหตุผลหลักที่ทำให้ประเทศชาติไม่เจริญ ดังนั้นตนอยากให้สังคมเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่อยากให้มองว่าคนที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยครั้ง จะไม่สามารถโดนตั้งคำถามใดๆ ได้ เพราะประชาชนเลือกตนมาเป็น ส.ส. ให้มาช่วยเหลือประชาชน และมาเรียกสติของสังคมคืนกลับมา ถ้าหากในอนาคต ถ้าได้คุยกับ กัน จอมพลังแบบเผชิญหน้า ตนก็คาดหวังแค่ว่า คุยกันแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ไม่ต้องการให้เป็นความขัดแย้งส่วนตัว