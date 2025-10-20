อิ๊งค์-เอม เยี่ยมทักษิณ เผยเครียดบ้าง นอนไม่หลับ อาการนิ้วชาดีขึ้น เสื้อแดงปักหลักให้กำลังใจ

อิ๊งค์-เอม เยี่ยม ทักษิณ นับวันบอกลูกๆ อยู่เรือนจำครบ 6 อาทิตย์แล้ว ส่วนสุขภาพปรับตัวได้ไม่มีปัญหา เครียดบ้างนอนไม่หลับบ้าง อาการนิ้วชาดีขึ้น ไม่ได้มาเยี่ยมติดภารกิจไปต่างประเทศ คนเสื้อแดง มอบมะม่วงหาวมะนาวโห่ฝาก
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ บรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมวันนี้เป็นครั้งที่ 10 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา มากกว่า 1 เดือนแล้ว โดยผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักยังคงปักหลักติดตามรายงานความเคลื่อนไหว โดยวันนี้ได้รับรายงานว่าสมาชิกครอบครัวชินวัตร ได้แก่ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยก่อนหน้านี้ นางสาวแพทองธาร ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมได้ อีกทั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ก็มีเพียง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เข้าเยี่ยมเพียงคนเดียว โดยระบุสั้น ๆ ว่า นายทักษิณ ยังคงดูดี แต่ก็มีไม่สบายเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังคงมีมวลชนคนเสื้อแดงคอยส่งเสียงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ของนายทักษิณ
ต่อมาเวลา 11.30 น. นางสาวแพทองธาร และ นางสาวพินทองทา ได้เดินทางมาถึงเรือนจำกลางคลองเปรม โดย นางสาวแพทองธาร นั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lexus สีดำ ป้ายทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร ส่วน นางสาวพินทองทา นั่งรถตู้ ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีขาว ป้ายทะเบียน 9 กย 59 กรุงเทพมหานคร เมื่อทั้งคู่ลงมาจากรถ ก็ได้เดินตรงไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปรบมือส่งเสียงให้กำลังใจ พร้อมกับยกมือไหว้ทักทายกลุ่มมวลชน โดยสังเกตเห็นว่า นางสาวแพทองธาร มีสีหน้ายิ้มแย้มและทักทายสื่อมวลชน ส่วน นางสาวพินทองทา สวมแว่นตาดำและอมยิ้มเล็กน้อย ก่อนทั้งคู่เดินเข้าไปในเรือนจำฯ โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ได้ร่วมเข้าเยี่ยมด้วย ซึ่งจังหวะหนึ่งก่อนเข้าประตูผ่านแดน ทั้งสองพี่น้องต่างโอบเอวกันและกันก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าไปด้านในของเรือนจำ
จากนั้นเวลา 12.25 น. ผ่านไป 55 นาที นางสาวแพทองธาร และ นางสาวพินทองทา ได้เดินออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรมภายหลังเยี่ยมนายทักษิณแล้วเสร็จ โดยทั้งคู่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีท่าทีอาการเครียด หรือวิตกกังวลแต่อย่างใด ซึ่ง นางสาวแพทองธาร เปิดเผยว่า ตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศ ไม่ได้มาเจอคุณพ่อหลายวัน ตอนนี้คุณพ่อก็นับวันบอกกับลูกๆ ว่า อยู่มาครบ 6 อาทิตย์พอดี ทั้งนี้ คุณพ่อก็อยู่อย่างเรื่อย ๆ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่มีอาการเครียดบ้างและนอนไม่หลับบ้าง ส่วนอาการนิ้วชาของคุณพ่อนั้นดีขึ้นแล้ว
อย่างไรก็ดี ทั้งคู่ก็ได้เดินไปพูดคุยทักทายและจับไม้จับมือกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปักหลักรอให้กำลังใจ นอกจากนี้ พบว่ามีคนเสื้อแดงได้ยื่นแก้วพลาสติกที่ด้านในมีมะม่วงหาวมะนาวโห่ มอบให้กับ นางสาวแพทองธาร ซึ่ง นางสาวพินทองทา ได้เป็นผู้รับมอบไว้แทนและยื่นให้กับทีมงานที่ติดตามมาเก็บเอาไว้ ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับออกจากพื้นที่เรือนจำฯ โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงคอยส่งเสียงตะโกนว่า นายกสู้ ๆ