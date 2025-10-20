หมอเปรม ปูดกลางสภา ส.ว.จ่อโหวตคว่ำ ผู้สมัครกกต. เป็นอดีตปลัดกระทรวง ส่วนผู้ว่าฯผ่านฉลุย

“เปรมศักดิ์” ปูด สว. จ่อโหวตตก 1ผู้สมัครเป็น กกต. ที่เคยเป็นปลัดกระทรวง อ้างเหตุสั่งไม่ได้
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ส.ว. เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ
ก่อนที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาลับ พบว่า กลุ่มส.ว.เสียงข้างน้อยได้ขอใช้สิทธิอภิปรายแสดงความเห็นต่อกระบวนการลงมติของส.ว. เสียงข้างมากที่ส่อว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะถูกตรวจสอบในประเด็นการฮั้วเลือก ส.ว. และขณะนี้ กกต. ชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ทั้งนี้ช่วงหนึ่งของการอภิปราย นพ.เปรมศักดิ์ เพียรยุระ ส.ว. อภิปรายว่าการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับความเห็นชอบเป็น กกต. ขณะที่ชุดเดิมมีคดีตรวจสอบ อาจถูกมองว่าเร่งรัดเกิดไป ซึ่งสังคมตั้งคำถามว่าเป็นการเชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจ และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะการจัดตั้งรัฐบาลมีข้อตกลงทางทางการเมืองเกี่ยวกับการยุบสภา ซึ่งกำหนดไทม์ไลน์ไว้ชัดเจน นอกจากนั้นแล้วกระบวนการเสนอชื่อ กกต. สังคมอยากรู้ว่าคนได้รับการเสนอชื่อมีวิธีการเสนอและตรวจสอบอย่างไร และวิธีการตรวจสอบเปิดเผยชัดเจนหรือประชุมลับ ว่าไม่ลับได้หรือไม่ เพราะมีข่าวหลังจากนั้นว่ามีใครอภิปรายอย่างไร
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเห็นชอบองค์กรอิสระ ที่ประชาชนเห็นตรงข้ามกับการลงมติเห็นชอบโดยส.ว. เสียงข้างมาก หากประชาชนรู้สึกว่ากรรมการองค์กรที่ควรเป็นอิสระถูกเลือกจากความไม่เป็นอิสระ คือมีส่วนได้เสียจากการเลือก มีภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ มีอคติจะลดความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งที่จะถึง ว่าจะได้รัฐบาลอย่างไร
นพ.เปรมศักดิ์ อภิปรายต่อว่าวันนี้มีการเมืองในสภาฯ ทั้งสภาล่าง และส.ว. การเลือก กกต. ส่งผลทั้ง 2 สภา ดังนั้นการลงคะแนนเป็นการประลองกำลังระหว่างขั้วอำนาจทางการเมือง ที่พยายามผลักดันคนของตนเองไปเป็น กกต. สำหรับการลงคะแนนเลือก กกต. ตนไม่มั่นใจว่าจะได้กกต.ที่เป็นกลาง
“การเลือกวันนี้มีข่าวรั่ว ว่าคนที่จะผ่าน คือ คนที่เคยเป็นผู้ว่าฯ คนที่จะไม่ผ่านคือคนที่เคยเป็นปลัดกระทรวง รู้สึกเอะใจหรือไม่ คนที่เป็นถึงระดับปลัดกระทรวง มีประสบการณ์มาก แต่กลับไม่ผ่าน เหตุผลง่ายๆ คือ สั่งไม่ได้ ที่จริง กกต.ต้องสั่งไม่ได้ เพราะหากสั่งได้จะติดคุก สำหรับข่าวรั่วออกมาไม่สบายใจ อีกคนเป็นอดีตผู้ว่า จะได้รับเลือก เพราะสั่งได้ และเป็นเด็กในคาถา ขอเรียกร้องว่าอย่าให้การลงคะแนนเป็นไปตามข่าวลือ หากเป็นจริงต้องรับผิดชอบกันต่อไป อะไรก็ตามที่ว่า แน่ จัดการได้ บงการได้ สั่งการได้ หลายครั้งหงายท้องเป็นประวัติศาสตร์มาแล้ว” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว