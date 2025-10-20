นายกฯ ถกครม.ศก. เรียก 3 การไฟฟ้าหารือ รองรับดึงลงทุนต่างประเทศ ปลื้ม ปชช.ชมคนละครึ่งพลัส
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2568 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม
โดยช่วงต้นของการประชุม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่แล้ว ซึ่งที่ประชุมรับทราบแผนงานด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย Quick Big Win ที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง และในวันพรุ่งนี้ (21 ต.ค.) จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบมาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์จากการประชุมครั้งที่แล้ว
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสวันนี้ (20 ต.ค.) ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความสนใจ และความชื่นชมจากพี่น้องประชาชน
ส่วนการประชุมวันนี้จะพิจารณาภายใต้แผนงานนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปสู่การลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน สร้างรายได้ให้ชุมชน และเตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยสอดรับกับที่รมว.คลัง ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เร่งรัดต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนให้มาลงทุนตั้งโรงงานที่ประเทศไทย ซึ่งปัจจัยสำคัญคือพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอ วันนี้ตนจึงเชิญผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมรับฟังด้วยเพื่อรับนโยบายนำไปขับเคลื่อนต่อไป