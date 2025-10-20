ซิโน-ไทย เอชทีอาร์ ส่งทนายแจ้งความ ศุภณัฐ-รักชนก เอาผิดหมิ่นประมาท ย้ำไม่เกี่ยวข้อง ปรินซ์อินเตอร์ฯ

‘ซิโน-ไทย’ – ‘เอชทีอาร์’ ร่อนเอกสารแจง ย้ำ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ‘ปรินซ์ อินเตอร์ฯ’ พร้อมเอาผิดคนแชร์ข้อมูลบิดเบือน-ส่งทนายแจ้งความ ‘ศุภณัฐ-รักชนก’ เอาผิดฐานหมิ่นประมาท
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารชี้แจงกรณีปรากฏบุคคล แสดงความคิดเห็นประเด็น “เครือข่ายสแกมเมอร์” เชื่อมโยงที่ตั้งสำนักงานอยู่ “อาคาร ชิโน-ไทย ทาวเวอร์” สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
โดยระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีเปิดที่ตั้ง บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่อาคาร ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และมีการแสดงความคิดเห็นในหลากหลายช่องทาง รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อการประกอบกิจการ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้น
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของผู้กำกับดูแลบริษัทใน
เครือ ได้แก่ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ผู้รับผิดชอบดูแลอาคารฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มิได้มีความเกี่ยวข้องในการประกอบกิจการใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม กับ บริษัท ปรินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือเครือข่ายการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันผิดกฎหมายใดๆ ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิ และชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยปราศจากข้อมูลที่ถูกต้อง
บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอสงวนสิทธิในการ ดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมในอนาคต หากพบว่ามีการแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และเพื่อให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจและคลายข้อสงสัยในกรณีดังกล่าว
ทั้งนี้ มีรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้ ( 20 ต.ค.) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ได้สั่งทนายไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีกับ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ และ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวโดยมีลักษณะกล่าวหาว่า ซิโน-ไทย มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ใน ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง