ส.ว. เรียกร้อง รบ.-หน่วยงาน ป้อง อังคณา ชี้ เป็นเพียงผู้ส่งสาร ขอ ปชช. อย่าปฏิเสธเรื่องสิทธิมนุษยชน หวั่น เสียเปรียบในเวทีโลก ขอรักชาติอย่างมีสติ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. แถลงกรณีการคุกคามผู้แสดงจุดยืนปกป้องสิทธิมนุษยชน ไทย- กัมพูชา ว่า สืบเนื่องจากกรณีของนางอังคณา นีละไพจิตร ส.ว. และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และนายสุณัย ผาสุข นักวิชาการอาวุโสจากองค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ ที่ถูกคุกคามจากการแสดงความคิดเห็น และถูกนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ลดทอนไม่รอบด้าน และได้ตอบรับขอความคุ้มครองไปแล้วนั้น เบื้องต้นตนขอเรียกร้อง ไปยังรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันคุ้มครองและกำกับปัญหาเรื่องการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ลามไปถึงญาติของนางอังคณา และทางกสม.หลายคนฝากความหวังไว้กับเรื่องนี้ แต่ทราบว่ายังเงียบอยู่ จึงอยากให้ กสม.ออกมาตรวจสอบการละเมิดที่เกิดขึ้น รวมถึงองค์กรสื่อสารมวลชนให้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้รอบด้าน และแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ช่วยตรวจสอบ แต่ถ้าใครล้ำเส้นไปในเรื่องของการข่มขู่คุกคาม อาฆาตมาดร้ายกันแพลตฟอร์มเองก็ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
นายเทวฤทธิ์กล่าวต่อว่า ใครที่อาจจะรู้สึกว่าความผิดนี้หนักหนา และอยากขับไล่นางอังคณาก็อยากให้ไปดูต้นเหตุ ซึ่งนางอังคณาได้แปล หนังสือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ของกัมพูชาที่ส่งเรื่องไปยังยูเอ็น เกี่ยวกับการเปิดเสียงรบกวนตามแนวชายแดน ซึ่งเรื่องนี้เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารจึงคิดว่าไม่ควรจะมีความผิดใด ๆ ไม่ควรทำร้ายผู้ส่งสารไม่ว่าประเด็นนั้นจะเป็นข่าวร้าย และที่นางอังคณาโพสต์ เพื่อแสดงความห่วงใยต่อรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าอาจเข้าข่ายเรื่องละเมิดเรื่องจิตใจ
นายเทวฤทธิ์กล่าวว่า ส่วนที่บางคนโจมตีเรื่องตัวบุคคลว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีจุดยืนเรื่องนี้เลย ซึ่งความจริงแล้วหากย้อนกลับไปจะเห็นว่านางอังคณา ได้แสดงจุดยืน ต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดนด้วยเช่นกัน มีการประณามการวางกับระเบิดของทหารกัมพูชา ซึ่งถ้าพูดในแง่ของต้นเหตุปัญหา ก็เห็นว่าโพสต์การแปลของนางอังคณา ความหนักเบาของปัญหาไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลย แม้กระทั่งจุดยืนในเรื่องนี้ก็มีจุดยืนอย่างรอบด้าน และขออย่าปฏิเสธเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะจะเป็นข้อได้เปรียบทั้งจุดยืน วิธีการ และเป้าหมายที่เราจะได้อยู่ร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ในช่วงเวลาที่เราต้องได้รับความชอบธรรมในเวทีสากล ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่เราถูกละเมิดจากทางกัมพูชาก็เป็นสิ่งที่เรายึดโยงอยู่
“เราไม่ได้ต่างกันในเรื่องประเด็นจุดยืนเพราะที่ผ่านมากระแสตั้งคำถามกับนักสิทธิมนุษยชนแน่นอนว่าในบางห้วงเวลา เราอาจรู้สึกว่าเขาเหมือนกรวดในรองเท้า มากวนจิตกวนใจแต่ในห้วงเวลาที่เราถูกละเมิดผมคิดว่าจำนวนไม่น้อยก็คือนักสิทธิมนุษยชน ถ้าหากว่าย้อนกลับไปมีการเกิดขึ้นของ อินฟลูเอนเซอร์ทวงคืนความยุติธรรม ก็สะท้อนปัญหาว่ารัฐไทยเองไม่สามารถแสวงหาความยุติธรรมให้ได้ การปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นแทบไม่ต่างจากนักสิทธิมนุษยชน เพียงแค่นักสิทธิมนุษยชนไม่ได้จับในประเด็นที่เป็นไวรัลเมื่อเปรียบเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์ ” นายเทวฤทธิ์กล่าว
ด้านนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ส.ว.กล่าวว่า หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหากตราบใดที่ยังไม่เกินเลย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความคาบเกี่ยวเส้นบาง ๆ ระหว่างความรักชาติ จึงวิงวอนทุกฝ่ายว่ารักชาติอย่างมีสติและมีวุฒิภาวะ เชื่อว่าสว.แสดงความคิดเห็นตามหลักความเชี่ยวชาญและหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไม่ต้องการเห็นการแสดงความคิดเห็นที่เกิดเลยถึงการขู่ทำร้ายถึงแก่ชีวิต ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงที่เป็นห่วง โดยในกมธ.พัฒนาการเมืองของวุฒิสภา เชิญนายสุนัย ผาสุก , กสม.เข้าให้ข้อมูลต่อกมธ.ที่มีความห่วงใยประชาชนเพราะขณะนี้อยู่ในช่วงละเอียดอ่อน อยู่ในช่วงปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ ไม่ต้องการให้มีการหยิบยกประเด็นนี้ไปเล่นงานในเวทีโลกให้ไทยเสียเปรียบ
ขณะที่นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ ส.ว. กล่าวเสริมถึงการแถลงข่าวแสดงจุดยืนในวันนี้ไม่ได้ต้องการปกป้องใครคนใดคนหนึ่ง แต่ปกป้องหลักสิทธิมนุษยชน การแสดงความรักชาติ การรักครอบครัว การรักพวกพ้องก็เป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีหากมีความรักเผื่อแผ่ถึงมนุษยชาติ ดังนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องสิทธิเขมร หรือสิทธิ์ของไทย แต่เป็นเรื่องของมนุษยชาติ