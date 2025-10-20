พลังประชารัฐ เปิดที่ทำการพรรคใหม่ย่านบางโพ ‘ลุงป้อม’ ปลุกใจลูกพรรค สู้ต่อไป

“บิ๊กป้อม” ได้ฤกษ์ เปิดที่ทำการพรรคแห่งใหม่ ปลุกใจ ลูกพรรค ให้สู้ต่อไป ด้าน รักษาการเลขาฯ พรรค ตั้งเป้า 50-60 เสียง หวังร่วมรัฐบาลต่อไป
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร พรรคพปชร. และเปิดตัวพล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาพรรค และเปิดที่ทำการพรรคแห่งใหม่ ย่านบางโพ ภายหลังนายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตเลขาธิการพปชร.ลาออกและไปสมัครพรรคภูมิใจไทย ทำให้ต้องหาที่ทำการพรรคใหม่จากเดิม อาคารรัชดาวัน ย่านรัชดาภิเษก ของนายสันติ มีกรรมการบริหาร สส. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.80 คน รวมถึงนักการเมือง ร่วมแสดงความยินดี อาทิ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองหัวหน้าพรรคพปชร. นางขวัญเรือน เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เข้าร่วม
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมการบริหารพรรคบางคน เช่น นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค ไม่ได้เข้าร่วมด้วย โดยมีรายงานว่านายชัยวุฒิ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค เพื่อไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย
พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ว่า “ฝากบอกถึงสมาชิกพรรคทุกคน ไม่ต้องห่วง ทำเต็มที่ พรรคยังอยู่ สู้กันต่อไป พร้อมสู้อยู่แล้ว”
ด้านนายภัครธรณ์ ในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรค กล่าวว่า พรรคเรามีนักการเมืองที่มีประสบการณ์มาอยู่กับเราเยอะ และวันนี้หัวหน้าพรรค ได้ลงนามแต่งตั้ง พล.อ.ธรรมรักษ์ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ที่จะสร้างพรรคให้เติบโตตามแนวทางที่ประวิตร ได้มอบหมาย
นายภัครธรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังมีทีมที่เป็นส.ส.และรัฐมนตรี ที่ยังอยู่กับพรรคอย่างเหนียวแน่น ที่ผ่านมีแม้มีการเมืองเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่พล.อ.ประวิตร ต้องการให้พรรคพปชร.เป็นที่รวบรวมคนเก่ง คนดี โดยย้ำอยู่เสมอว่าพรรคพปชร.ต้องการคนดีที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือ พัฒนาบ้านเมือง และดูแลทุกข์สุขเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเรามีนโยบายชัดเจนเรื่องความมั่นคงและเทิดทูนสถาบัน แก้ปัญหาปากท้อง จึงขอให้เชื่อมั่นว่าพรรคพปชร.จะมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาให้เห็นต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคพปชร. ได้วางแผนการเลือกตั้งครั้งหน้า ที่จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงได้ตั้งเป้าไว้กี่ที่นั่ง นายภัครธรณ์ กล่าวว่า เราเป็นพรรคเล็กแต่มีความพร้อม โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีส.ส.เท่าไหรี แต่อย่างน้อย 50-60 คน โดยจะส่งผู้สมัครลงทุกเขต เพื่อทำให้บ้านเมืองดีขึ้นได้ และสามารถจะเข้าร่วมรัฐบาลได้ และ มั่นใจในนโยบายและหัวหน้าพรรคมั่นคงว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมที่จะทำงานเพื่อประชาชนได้
เมื่อถามถึงรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีความชัดเจนหรือยัง นายภัครธรณ์ กล่าวว่า ต้องรอหลังการประชุม และแน่นอนว่าต้องมีชื่อพล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค จะมีชื่อเป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี