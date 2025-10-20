2 อดีตส.ส.เพื่อไทย สวมแจ๊กเก็ต พปชร. โผล่เปิดที่ทำการใหม่ มี ‘มหานิยม’ ด้วย  

2 อดีตส.ส.เพื่อไทย สวมแจ๊กเก็ตพปชร. โผล่เปิดที่ทำการใหม่ มี ‘มหานิยม’ ด้วย
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดตัวว่า ที่ผู้สมัครพรรคพปชร. และ เปิดตัวพล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาพรรค และเปิดที่ทำการพรรคแห่งใหม่ ย่านบางโพ ภายหลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตเลขาธิการพปชร.ลาออก และไปสมัครพรรคภูมิใจไทย ทำให้ต้องย้ายออกจาก ที่ทำการพรรคใหม่จากเดิม อาคารรัชดาวัน ย่านรัชดาภิเษก ของ นายสันติ
ทั้งนี้ มีกรรมการบริหาร ส.ส. ว่าที่ผู้สมัครส.ส. 80 คน เข้าร่วมเปิดที่ทำการกันอย่างคึกคัก โดยมีอดีตส.ส.เพื่อไทย ย้ายมาร่วมพรรคพลังประชารัฐเพิ่มเติมด้วย อาทิ นางมุกดา พงษ์สมบัติ อดีต ส.ส.ขอนแก่น กับ นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร มาร่วมด้วย ซึ่งในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นั้น นายนิยม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายสุชาติ ตันเจริญ) ด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รมว.พลังงาน ยันค่าไฟงวดหน้าต่ำกว่า 3.94 บาท พร้อมสั่งราคาลดน้ำมัน มีผลพรุ่งนี้
- กมธ.แก้รธน. เผยเวลามีจำกัด อาจต้องเปิดสภา โหวตวาระ 2 ก่อน โหวตวาระ 3 เดือนธ.ค.
- ‘ตรีนุช’ ถกหอการค้าไทยฯ ลุยอัพสกิลแรงงานรับโครงการคนละครึ่งพลัส จ่อตั้ง กรอ.แรงงาน
- ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบหลักการ โซลาร์ชุมชน นายกฯย้ำห้ามผูกขาดเอกชน