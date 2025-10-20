อดีตมทภ.2 ลั่นทหารแก่ไม่มีวันตาย ขอปชช.ส่งกำลังใจนายกฯ-แม่ทัพ ผลักดันเขมรพ้นอธิปไตยไทย

‘แม่ทัพกุ้ง’ ขอประชาชนส่งกำลังใจ ‘นายกฯ-แม่ทัพ-ส่วนที่เกี่ยวข้อง’ ผลักดันกัมพูชาพ้นอธิปไตยไทย ชี้มีหลายวิธี หากไม่เป็นไปตามเป้า มีแผนเผชิญเหตุ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการราชมงคลกรุงเทพร่วมใจสร้างพลังแห่งความสามัคคี โดยเชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 บรรยายในหัวข้อ เรื่องจริงจากชายแดนพิทักษ์พื้นแผ่นดินไทย โดยมี รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยนอกจากกล่าวถึงการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา พร้อมสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าเหมือนในหลายเวทีที่ได้ไปร่วมแล้ว
พล.ท.บุญสินกล่าวว่า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากการเกษียณอายุราชการ ตนได้รับพระเมตตาจากในหลวง แต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ
ในส่วนของกองทัพบก ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและงานมวลชน ปัจจุบันได้รับมอบงานหลักคือให้อยู่กับพี่น้องประชาชน น้องๆ นักเรียนนักศึกษา ทหารแก่ ไม่มีวันตาย ยังใส่ชุดนี้อยู่ และอีกหนึ่งหน้าที่คือการเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ตนเองรับตำแหน่งนี้ เพราะชื่อหลักสูตรมึความหมาย เพราะชอบทำให้สังคมสันติสุข
พล.ท.บุญสินยังได้ตอบคำถามจากผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ที่ได้ถามว่า ถ้ากัมพูชาไม่ยอมออกจากประเทศไทยเราจะมีวิธีการอย่างไรให้ออกไปจากประเทศ และต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน โดย พล.ท.บุญสินระบุว่า ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และภารกิจนี้ ผู้มีความรับผิดชอบอันดับหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี
“โดยท่านจะต้องสั่งการผ่านกระทรวงต่างๆ ไปดำเนินการไม่ให้กัมพูชาอยู่ในประเทศไทยได้ แต่จะทำอย่างไรขึ้นอยู่กับท่าน และข้าราชการทุกภาคส่วนที่อยู่ในการบังคับบัญชาของท่านที่จะทำ การผลักดันกัมพูชามีหลายวิธี จะทำเองโดยพลการไม่ได้ ต้องปรึกษาขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเห็นชอบด้วย เพราะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัจจุบันเชื่อมั่นว่ากำลังทำอยู่ในทุกพื้นที่ ขอให้พี่น้องประชาชนได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีความรับผิดชอบ และสำหรับการปฎิบัติภารกิจหากไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางแผนไว้ เราจำเป็นจะต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ” พล.ท.บุญสินกล่าว
ทั้งนี้ หลังการบรรยายและตอบคำถาม พล.ท.บุญสินได้เป็นตัวแทนในการรับมอบทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการทุนราชมงคลกรุงเทพ เพื่อกองทัพไทย จำนวน 30 ทุน แก่บุตรข้าราชการทหารสังกัดกองทัพไทย ผู้เสียสละปกป้องอธิปไตย และความสงบสุขของประเทศ ก่อนถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย