การเมือง

ปชน.เฮอีก! ณัฐวุฒิ บัวประทุม ชนะโหวตเพื่อไทย นั่งปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ จ่อเริ่มถกทันทีพุธนี้

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 156 มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 มีการประชุมครั้งแรก ที่มี นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชั่วคราว เพื่อพิจารณาตำแหน่งต่างๆในกมธ. ซึ่งการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.นั้น มีกมธ.เสนอชื่อชิงตำแหน่ง 2 คน โดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เสนอชื่อนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ขณะที่ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

โดยเป็นการลงคะแนนลับในใบลงคะแนน ในท้ายที่สุดที่ประชุมเสียงข้างมากเลือก นายณัฐวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกมธ. ทั้งนี้มีรายงานว่า คะแนนห่างกันประมาณ 10 คะแนน

จากนั้นที่ประชุมยังได้เลือกตำแหน่งรองประธานกมธ.ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานคนที่ 1, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นรองประธานคนที่ 2 และ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. เป็นรองประธานคนที่ 3 ขณะที่ นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน เป็นเลขานุการฯ

ส่วนโฆษกกมธ.มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย 1.นายนรเศษฐ์ ปรัชญากร ส.ว. 2.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ ส.ว. 3.น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และ 4.นายเอกพร รักความสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

เมื่อเสร็จสิ้นวาระการเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงกรอบระยะเวลาการประชุมต่อ เพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป โดยจะเริ่มประชุมในวันพุธที่ 22 ตุลาคม เวลา 09.00 น. และในสัปดาห์ถัดไปจะนัดประชุมทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ในทุกสัปดาห์ก่อนจะปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่ 31 ตุลาคมนี้