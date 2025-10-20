ปชน.เฮอีก! ณัฐวุฒิ บัวประทุม ชนะโหวตเพื่อไทย นั่งปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ จ่อเริ่มถกทันทีพุธนี้

“ณัฐวุฒิ” ผงาด นั่งปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญตามคาด ขณะ “เพื่อไทย” ส่ง “ชูศักดิ์” สู้ แต่วืด เตรียมถกนัดแรกพุธนี้
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 156 มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 มีการประชุมครั้งแรก ที่มี นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชั่วคราว เพื่อพิจารณาตำแหน่งต่างๆในกมธ. ซึ่งการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.นั้น มีกมธ.เสนอชื่อชิงตำแหน่ง 2 คน โดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เสนอชื่อนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ขณะที่ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
โดยเป็นการลงคะแนนลับในใบลงคะแนน ในท้ายที่สุดที่ประชุมเสียงข้างมากเลือก นายณัฐวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกมธ. ทั้งนี้มีรายงานว่า คะแนนห่างกันประมาณ 10 คะแนน
จากนั้นที่ประชุมยังได้เลือกตำแหน่งรองประธานกมธ.ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานคนที่ 1, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นรองประธานคนที่ 2 และ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. เป็นรองประธานคนที่ 3 ขณะที่ นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน เป็นเลขานุการฯ
ส่วนโฆษกกมธ.มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย 1.นายนรเศษฐ์ ปรัชญากร ส.ว. 2.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ ส.ว. 3.น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน และ 4.นายเอกพร รักความสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
เมื่อเสร็จสิ้นวาระการเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงกรอบระยะเวลาการประชุมต่อ เพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป โดยจะเริ่มประชุมในวันพุธที่ 22 ตุลาคม เวลา 09.00 น. และในสัปดาห์ถัดไปจะนัดประชุมทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ในทุกสัปดาห์ก่อนจะปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่ 31 ตุลาคมนี้