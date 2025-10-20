ทัพบก ตั้งทีมโฆษกทบ. ลุยขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจต่อสังคม
จากสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งทวีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันในหลากหลายมิติ ภารกิจของกองทัพบกมิได้จำกัดอยู่เพียงการพิทักษ์อธิปไตยและรักษาความมั่นคงภายใน ด้วยการใช้กำลังทหารและยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยังต้องเผชิญกับการต่อสู้ในมิติข้อมูลข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาประจักษ์ชัดว่า ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพและองค์กรความมั่นคงอันเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจของกองทัพบกในภาพรวม
พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพบก ประจำปี 2569 เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการสื่อสารสาธารณะของกองทัพบก ประกอบด้วย
พล.ต.วินธัย สุวารี เลขานุการกองทัพบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก
พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก
พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษกกองทัพบก
พ.อ.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
พ.ท.หญิง สถิดาภรณ์ แฟงคล้าย ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
พ.ท.หญิง ญดา โชติชูตระกูล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
พ.ท.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
ร.อ.หญิง อริศรา มาลัยโรจน์ศิริ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
ร.ท.หญิง ปรกมล มาศิริ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
ทั้งนี้ ทีมโฆษกกองทัพบก พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการดำเนินการของกองทัพบก รวมถึงชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก