การเมือง

อนุทิน ถามต้องบอกเหรอ? จะยุบสภาเมื่อไหร่ ย้ำเป็นอำนาจนายกฯ ‘อยากหนีก็หนี อยากอยู่ก็อยู่’

อนุทิน ย้ำ อำนาจยุบสภาเป็นของนายกฯ ชี้ ‘อยากหนีก็หนี อยากอยู่ก็อยู่’ ส่วนปมแก้รธน. ขณะนี้เดินหน้าแล้วไม่ใช่แค่นับหนึ่ง ยันทำตาม MOA แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหากมีปัจจัยอื่น

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่า รัฐบาลอาจยุบสภาก่อนครบอายุ 4 เดือนจริงหรือไม่ ว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

“ผมต้องมาบอกคุณเหรอว่าผมจะยุบเมื่อไหร่ เป็นอำนาจของผม ถ้าผมอยากจะหนีผมก็หนีถ้าผมจะอยู่ผมก็อยู่ ผมรู้ว่าวันสุดท้ายของผมคือวันไหน ถ้าผมดูแล้วรู้สึกไม่ไหวก็ยังมีอำนาจของนายกรัฐมนตรี”

เมื่อถามว่า ถ้ายังไม่ถึง 4 เดือนแล้วรัฐบาลไปต่อไม่ได้ จะดำเนินการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าถึงวันนั้นก็ให้ประชาชนตัดสิน

เมื่อถามว่า พรรคประชาชน จะไม่โวยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนก็พยายามรักษาสัญญาตาม MOA ที่ลงนามเอาไว้ แต่หากมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกัน วันนี้เราผ่านวาระหนึ่ง ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาแล้ว ไม่ใช่แค่เริ่มนับหนึ่งแต่นับสามนับสี่แล้ว ถึงเวลาอันควรก็จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมย้ำว่า อำนาจนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอยู่ หากไปไม่ไหวจริงๆ ก็คืนอำนาจให้พี่น้องประชาชน ถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติทั่วไปในระบอบประชาธิปไตย

