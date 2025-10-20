อนุทิน ถามต้องบอกเหรอ? จะยุบสภาเมื่อไหร่ ย้ำเป็นอำนาจนายกฯ ‘อยากหนีก็หนี อยากอยู่ก็อยู่’

อนุทิน ย้ำ อำนาจยุบสภาเป็นของนายกฯ ชี้ ‘อยากหนีก็หนี อยากอยู่ก็อยู่’ ส่วนปมแก้รธน. ขณะนี้เดินหน้าแล้วไม่ใช่แค่นับหนึ่ง ยันทำตาม MOA แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหากมีปัจจัยอื่น
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่า รัฐบาลอาจยุบสภาก่อนครบอายุ 4 เดือนจริงหรือไม่ ว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
“ผมต้องมาบอกคุณเหรอว่าผมจะยุบเมื่อไหร่ เป็นอำนาจของผม ถ้าผมอยากจะหนีผมก็หนีถ้าผมจะอยู่ผมก็อยู่ ผมรู้ว่าวันสุดท้ายของผมคือวันไหน ถ้าผมดูแล้วรู้สึกไม่ไหวก็ยังมีอำนาจของนายกรัฐมนตรี”
เมื่อถามว่า ถ้ายังไม่ถึง 4 เดือนแล้วรัฐบาลไปต่อไม่ได้ จะดำเนินการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าถึงวันนั้นก็ให้ประชาชนตัดสิน
เมื่อถามว่า พรรคประชาชน จะไม่โวยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนก็พยายามรักษาสัญญาตาม MOA ที่ลงนามเอาไว้ แต่หากมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกัน วันนี้เราผ่านวาระหนึ่ง ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาแล้ว ไม่ใช่แค่เริ่มนับหนึ่งแต่นับสามนับสี่แล้ว ถึงเวลาอันควรก็จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมย้ำว่า อำนาจนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอยู่ หากไปไม่ไหวจริงๆ ก็คืนอำนาจให้พี่น้องประชาชน ถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติทั่วไปในระบอบประชาธิปไตย