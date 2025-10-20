โรมรับไม่ได้ อ่านข่าวตั้งวรภัค ปราบสแกมเมอร์ ลั่นถ้าจริง รบ.อนุทิน ไม่ต่างให้แก๊งเหล่านี้ รอดพ้น

โรมรับไม่ได้ อ่านข่าวตั้งวรภัค ปราบสแกมเมอร์ ลั่นถ้าจริง รบ.อนุทิน ไม่ต่างให้แก๊งเหล่านี้ รอดพ้นจากการถูกกำจัด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แชร์ข่าวกรณีที่ นายวรภัค ธันยาวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังการ ถูกตั้งเป็นประธานคณะทำงานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ โดยนายรังสิมันต์ ระบุว่า ถ้าข่าวนี้เป็นจริง บ้ามาก บ้าไปแล้ว นี่คือการตบหน้าประชาชนอย่างชัดเจน การกระทำแบบนี้ของรัฐบาลนายอนุทินไม่ต่างอะไรกับการให้ความช่วยแก๊งสแกมเมอร์ให้รอดพ้นจากการถูกกำจัด น่าผิดหวัง น่าผิดหวังจริงๆ