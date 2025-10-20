หอการค้าอเมริกันในไทย ชื่นชม ‘อนุทิน’ เพิ่งเป็นนายกฯ แต่ดัน ‘คนละครึ่งพลัส’ ได้สำเร็จ

นายกฯ ต้อนรับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) เน้นย้ำรัฐบาลเดินหน้ายกระดับ “Ease of Doing Business” ด้วยยุทธศาสตร์ชัดเจน โปร่งใส มุ่ง Quick Big Win ผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน – ดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นางไฮดี้ แกลแลนท์ (Ms. Heidi Gallant) กรรมการบริหารหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) และ น.ส.อรกัญญา พิบูลธรรม รองประธาน AMCHAM นำผู้บริหาร และบริษัทสมาชิก เข้าพบหารือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำและอุปสรรคการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐฯ ในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจของไทย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บริษัทสมาชิกของ AMCHAM ที่เข้าร่วมครั้งนี้มีกว่า 30 บริษัท โดยมาจากหลากหลายสาขาธุรกิจ โดยมีนายกฯ กล่าวต้อนรับ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็น 1 ในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย
นายกฯ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลมุ่งดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การลงทุนของภาคเอกชนทั้งใน และต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ผ่านการเสริมสร้างความโปร่งใส ปรับปรุงขั้นตอนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ (Ease of Doing Business) และการลดอุปสรรคเชิงโครงสร้างต่างๆ พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้าน รองประธาน AMCHAM กล่าวว่า AMCHAM มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสมาชิกที่เป็นบริษัทสหรัฐฯ ในไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล รวมถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเสนอแนะมุมมองเชิงนานาชาติ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลก
พร้อมทั้ง ชื่นชมนายกฯ ที่แม้จะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งในระยะเวลาไม่นาน แต่สามารถผลักดันนโยบายที่มีผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนจำนวนมาก
นอกจากนี้ ผู้แทนบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในไทย โดยตัวแทนในด้านการลงทุน กล่าวย้ำความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจในไทย และสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง Data center ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบคลาวด์ที่จำเป็นต้องอาศัยการผลิตฮาร์ดดิสก์ และเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูง ซึ่งไทยมีศักยภาพ และความโดดเด่นในด้านนี้ โดยพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับรัฐบาลและ BOI เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญของโลก
ขณะที่ ด้านการเงิน ตัวแทนบริษัทด้านการเงินของสหรัฐฯ กล่าวสนับสนุนไทยในการยกระดับศักยภาพทางการเงิน และการลงทุนสู่เวทีโลก โดยไทยมีพื้นฐานการตลาดทางการเงินที่แข็งแรง พร้อมเสนอให้ไทยเร่งสร้างการรับรู้ในเวทีโลก และปรับปรุงอันดับในดัชนีการลงทุนสากล รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบ และข้อจำกัดที่ เพื่อดึงดูดเงินทุนต่างประเทศ โดยภาคเอกชนสหรัฐฯ พร้อมทำงานกับรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ศูนย์กลางการเงินระดับภูมิภาค
ขณะที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยเร่งดำเนินงานตามแนวทาง “Quick Big Win” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม การรับฟังข้อคิดเห็นและอุปสรรคจากภาคเอกชนสหรัฐฯ ครั้งนี้ช่วยให้รัฐบาลเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุน
ทั้งนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าทำงานกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “เศรษฐกิจมูลค่าสูง (High-Value Economy)” ผ่านการยกระดับมาตรฐานกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน