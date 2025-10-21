อนุทิน ขู่ นายกฯมีอำนาจยุบสภา เปรย อยากหนีก็หนี อยากอยู่ก็อยู่ ชี้แก้รธน.เดินต่อไม่ได้-ปชช.ตัดสิน

อนุทิน ขู่นายกฯมีอำนาจยุบสภา เปรย อยากหนีก็หนี อยากอยู่ก็อยู่ ชี้แก้รธน.เดินต่อไม่ได้-ปชช.ตัดสิน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจยุบสภาก่อนครบอายุ 4 เดือนว่า ” เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ผมต้องมาบอกคุณเหรอว่าผมจะยุบเมื่อไหร่ เป็นอำนาจของผม ถ้าผมอยากจะหนีผมก็หนีถ้าผมจะอยู่ผมก็อยู่ ผมรู้ว่าวันสุดท้ายของผมคือวันไหน ถ้าผมดูแล้วรู้สึกไม่ไหวก็ยังมีอำนาจของนายกรัฐมนตรี ”
เมื่อถามว่า ถ้ายังไม่ถึง 4 เดือนแล้วรัฐบาลไปต่อไม่ได้ จะดำเนินการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าถึงวันนั้นก็ให้ประชาชนตัดสิน
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนจะไม่โวยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนก็พยายามรักษาสัญญาตาม MOA ที่ลงนามเอาไว้ แต่หากมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกัน วันนี้เราผ่านวาระหนึ่ง ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาแล้ว ไม่ใช่แค่เริ่มนับหนึ่งแต่นับสามนับสี่แล้ว ถึงเวลาอันควรก็จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมย้ำว่า อำนาจนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอยู่ หากไปไม่ไหวจริงๆก็คืนอำนาจให้พี่น้องประชาชน ถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติทั่วไปในระบอบประชาธิปไตย