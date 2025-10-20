มทน.1 จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ เชิญ ‘บิ๊กกุ้ง’ บรรยายปลุกพลัง หัวใจที่รู้คุณแผ่นดิน

มทน.1 จัดกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก แห่งความรักชาติ รักสถาบัน เชิญ ‘บิ๊กกุ้ง‘ บรรยายปลุกพลัง ’หัวใจที่รู้คุณแผ่นดิน‘
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ท.สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้เชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรักชาติ รักสถาบัน และความมั่นคง ของประเทศ”โดยมีคณะอาจารย์ ,บุคลากรทางการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย มัธยม รวมถึงคณะกรรมการ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมรับฟัง อย่างพร้อมเพรียง กว่า 1,500 คน
โดย บรรยากาศเต็มไปด้วย ความภาคภูมิใจ ความศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธา และได้สร้างแรงบันดาลใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของ “หัวใจไทย” หัวใจที่รู้คุณแผ่นดิน เคารพในสถาบันหลักของชาติ และพร้อมแรง ร่วมใจกัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศ ต่อไป เพราะ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ไม่ใช่ เพียงถ้อยคำ ที่อยู่ในพิธีการ แต่คือ สายใยแห่งศรัทธาที่ผสานใจคนไทยให้ยืนหยัด ร่วมกันอย่างมั่นคง และภาคภูมิ ตลอดไป