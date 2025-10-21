รบ.โอนเงินเยียวยา ผู้อพยพชายแดนไทย-เขมร แล้วกว่า 1.2 พันล.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม น.ส.อัยรินทร์ พันธ์ุฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกรณีประชาชนอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาล ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย โอนเงินช่วยเหลือแล้ว รวม 7 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8 ,9, 10, 17 และ 20 ต.ค. 68) ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย จ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี และ จ. จันทบุรี รวมโอนสำเร็จ 279,492 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,252.251ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโอน 1,310 ครัวเรือน และในวันที่ 22 ต.ค.นี้ จะธนาคารออมสินจะทำการโอนเงิน ครั้งที่ 8 ให้แก่ประชาชน จ.บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และศรีสะเกษ จำนวน 1,310 ครัวเรือน
ทั้งนี้ มีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ ทั้งสิ้น 325,277 ครัวเรือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และส่งข้อมูลให้ ปภ. แล้ว จำนวน 284,773 ครัวเรือน โดย ปภ. ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วจำนวน 284,662 ครัวเรือน ซึ่งการโอนทั้ง 7 รอบ พบว่า ยังมีบางครัวเรือนที่โอนเงินช่วยเหลือไม่สำเร็จ เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสถานะทางบัญชีไม่ปกติ จำนวนกว่า 3,860 ครัวเรือน
“นายกฯสั่งการให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในส่วนของเงินเยียวยา ขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ผูกบัญชีฯ ขอให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ”
น.ส.อัยรินทร์กล่าวว่า รัฐบาลยืนยันพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน เดินหน้าเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว