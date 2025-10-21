อนุทิน นิมนต์สมเด็จธงชัย ทำบุญวันพระ เสริมสิริมงคลส่วนตัว บนตึกไทยคู่ฟ้า

‘นายกฯ’ ทำบุญวันพระ เสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัว ตึกไทยคู่ฟ้า
เมื่อเวลา 06.45 น. วันที่ 21 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า สวมชุดผ้าไทยสีชมพู เพื่อประกอบพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัว โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพ และมีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ข้าราชการระดับสูง กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วย โดยวันนี้ (21 ต.ค.) เป็นวันพระ
พร้อมกันนี้ ได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมมาทำพิธีครั้งนี้ ก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเวลา 10.00 น. ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีวาระที่น่าจับตา โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่ได้มีมติในที่ประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้ (20 ต.ค.)
