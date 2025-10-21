จันทบุรีคุมเข้มพื้นที่ ถกเจบีซีไทย-กัมพูชา 21-22 ต.ค. หลังคปท. บุกเรียกร้องหยุดประชุม
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี สถานที่จัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) สมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม
บรรยากาศในช่วงเช้า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จันทบุรี หลายสิบนายอำนวยความสะดวกเรียบร้อย คุมเข้มตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าโรงแรม เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุม เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประชาธิปไตย (คปท.) เดินทางมาเรียกร้องให้ยกเลิกการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่มีบัตรเจ้าหน้าที่หรือบัตรสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าออกได้ ทำให้กลุ่ม คปท. ต้องปักหลักด้านหลังโรงแรมเท่านั้น
สำหรับกำหนดการในวันนี้ เวลา 09.00 น. จะมีการพบหาบริการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธาน JBC ของทั้งสองฝ่าย ก่อนที่เวลา 09.30 น. จะมีพิธีเปิด และเริ่มประชุมแบบเต็มคณะในเวลา 11.00 น. และช่วง 19.00 น. จะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนกัมพูชา
สำหรับองค์ประกอบคณะผู้แทนจากฝ่ายไทย มีนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เป็นประธานกรรมาธิการฯ , ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ , เอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญ , อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก , อธิบดีกรมการปกครอง , เจ้ากรมแผนที่ทหาร , เจ้ากรมอุทกศาสตร์ , ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย , ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากเหล่าทัพ ร่วมเป็นกรรมาธิการ
นอกจากนี้ ยังมีผู้อำนวยการกองเขตแดนระหว่างประเทศกลุ่มแผนที่ทหาร , ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์กรมแผนที่ทหาร , หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรี , นักการทูตและนิติกรปฏิบัติการกองเขตแดน เข้าร่วมประชุมด้วย
ฝั่งกัมพูชามีนายลัม เซีย รัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการแห่งรัฐว่าด้วยกิจการชายแดน เป็นคณะผู้แทนฝั่งกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ , รองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ผู้ว่าราชการโพธิ์สัตว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน ของกัมพูชา รวมกว่า 60 คน ร่วมเป็นกรรมาธิการ และมีสื่อมวลชนกัมพูชา เข้าร่วมทำข่าวด้วยประมาณ 10 คน