สมคิด เชื่อ อนุทิน ยุบสภาเพราะไม่อยากแก้รธน. ชี้ MOA แค่สัญญาหลอกเด็ก

สมคิด มั่นใจ พท.พร้อมในสนามเลือกตั้ง ไม่หวั่นกระสุนนำกระแส เชื่อหาก “อนุทิน” ยุบสภาเพราะไม่อยากแก้รธน. เชื่อ MOA คือสัญญาหลอกเด็กตั้งแต่ต้น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายสมคิด เชื้อคง อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และอดีตรองเลขาธิการนายกฯ กล่าวกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลอาจยุบสภาก่อน 31 ม.ค.69 ว่า น่าจะมาจากปัจจัยสำคัญ คือจากการที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นรัฐบาลเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้ รัฐบาลอาจจะบริหารประเทศลำบาก บางเรื่องขนาดเป็นเสียงข้างมากยังทำไม่ได้เลย ติดขัดไปหมด นอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยคงคิดว่า จากการที่ดูดส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทย มากพอที่จะทำให้มั่นใจว่าน่าจะชนะเลือกตั้งและมีจำนวนส.ส.มาก สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งอำนาจรัฐในมือ มั่นใจว่าจะได้เปรียบในสนามเลือกตั้ง นายอนุทินก็อาจจะเลือกยุบสภาได้
นายสมคิด กล่าวต่อว่า นอกจากนี้อาจจะมาจากปัจจัยที่พรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นหากเลือกยุบสภาก็ชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นละครลวงโลก 2 ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น พฤติกรรมที่ผ่านมาแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ ส่วนที่อ้าง MOA คือสัญญาหลอกเด็กตั้งแต่ต้น ในขณะที่เด็กก็พร้อมที่จะให้หลอกเพราะสมประโยชน์ทั้งคู่
“ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม เชื่อว่าทุกพรรคก็พร้อม ในส่วนของพรรคเพื่อไทยแม้จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีเลือดไหลอีก ก็ไม่ว่ากันเพราะการย้ายพรรคเป็นวิถีการเมือง ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็มีสมาชิกพรรคเข้า-ออกตลอด แต่หวั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้วัดกันที่กระแส แต่เป็นการวัดกันที่กระสุนดินดำ ยังมั่นใจว่าประชาชนยังเชื่อมั่นในผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ที่ผ่านมามีข่าวการใช้กระสุนดินดำเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง ชาวบ้านในพื้นที่รู้ใครทำอะไรที่ไหน แต่แปลกใจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.ไม่รู้หรือเลือกปิดหูปิดตา ดังนั้นอยากให้ กกต.ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีกว่านี้ หากต้องการให้ได้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆ ไม่ไช่ไม่รับรู้อะไรเลยเหมือนที่เป็นอยู่” นายสมคิด กล่าว