รมช.กลาโหม ยัน รอเขมรตอบรับ 4 ข้อเสนอ วงถกGBC ชี้ถ้าไม่รับไทยมีสิทธิปกป้องอธิปไตย ปัดตอบถูกมองตั้งรับเกินไป
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูขา (จีบีซี) ว่า ขณะนี้รอทางกัมพูชาตอบรับเงื่อนไขของฝ่ายไทย ทั้งในเวทีการประชุมจีบีซี และการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี)
เมื่อถามว่า กัมพูชาต้องตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยทั้ง 4 ข้อใช่หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ทุกคนกำลังรอคำตอบ และความคาดหวังคือ กัมพูชาต้องให้ความร่วมมือ แต่หากเขาไม่ร่วมมือ เราก็มีความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตย
เมื่อถามย้ำว่า การปกป้องอธิปไตยจะเป็นไปในรูปแบบใด พล.ท.อดุลย์ ไม่ได้ตอบคำถาม
เมื่อถามอีกถึงกรณีที่มีการมองว่าไทยเป็นฝ่ายตั้งรับเกินไปหรือไม่ พล.ท.อดุลย์ ไม่ตอบคำถามก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อไปประชุม ครม.ทันที