อนุทิน นำ ขรก.มท. ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 68

อนุทิน นำ ขรก.มท.บำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 68 ย้ำต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดิน ผืนน้ำ ผืนป่าอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 08.39 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่สวนสิรินธราภิรมย์ กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2568 ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส นายชูชีพ พงษ์ไชย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วม
ในโอกาสนี้นายอนุทิน พร้อมด้วย น.ส.ธนนนนท์ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรดน้ำพรวนดินบริเวณต้นแก้ว ต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำผู้ร่วมกิจกรรมรดน้ำพรวนดินบำรุงรักษาต้นไม้ และร่วมบันทึกภาพกับข้าราชการ พนักงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2568 เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ ”สมเด็จย่า“ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้ทรงปลูกและรักษาป่าไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และเห็นความสำคัญของการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ อันเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่าให้ยั่งยืน
“เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดสวนสิรินธราภิรมย์ ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งสวนสิรินธราภิรมย์ มีความหมายอันเป็นมงคลยิ่งว่า “พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ด้วยความปีติยินดีในกระทรวงมหาดไทย” อันเป็นสถานที่อันมิ่งมงคลที่ชาวมหาดไทยผู้เป็นราชสีห์ผู้จงรักภักดีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า จากภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่พลิกผันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ยิ่งทำให้การบำรุงรักษาต้นไม้มีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดิน ผืนน้ำ ผืนป่า ซึ่งต้นไม้จะเจริญงอกงามได้ก็ต่อเมื่อพวกเราช่วยกันปลูกช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ใคร มาทำลายได้ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้วันนี้กิจกรรมนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ จิตวิญญาณของพวกเราชาวมหาดไทยทุกคน ต้องขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นกำลังสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ช่วยกันรักษาต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของประเทศไทยและโลกใบนี้ให้อยู่กับพวกเราตลอดไป
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ต.ค.33 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนในต้นไม้ของชาติแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน