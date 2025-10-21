ธนกร จ่อควงเฮ้งเข้าภท.สัปดาห์หน้า ชมพรรคนี้น่าสนใจสุด เชื่อมืออนุทิน 120 ที่นั่งทำได้แน่

‘ธนกร’ เตรียมควง ‘สุชาติ’ เข้าภูมิใจไทยสัปดาห์หน้า โว ‘อนุทิน’ โชว์สปิริตสานต่อนโยบายดีทุกพรรค เชื่อมือ 120 ที่นั่งไม่พลาดเป้า ก่อนเปรียบบรรยากาศคล้าย ‘พปชร.’ ยุคแรก ศูนย์รวมอนุรักษนิยม ชมเปาะยุคนี้ภูมิใจไทยน่าสนใจที่สุด
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีหากนายกรัฐมนตรียุบสภาก่อนครบ 4 เดือนว่า ไม่อยากไปก้าวล่วง เพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี แต่ส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลยังไปได้ เนื่องจากยังมีเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เชื่อมั่นว่านายกฯจะแก้ไขได้ ส่วนปัญหาปากท้องของประชาชน วันนี้โครงการคนละครึ่งออกมาแล้ว ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน ส่วนตัวคิดว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี และเชื่อว่าขณะนี้ยังไม่มีบรรยากาศอะไรที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้น และมั่นใจว่ายังไปได้
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภา ทางกลุ่มได้วางแนวทางไว้อย่างไร นายธนกรกล่าวว่า ทางกลุ่มพร้อมอยู่แล้ว นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คุยกันตลอด คาดว่าสัปดาห์หน้าตนกับนายสุชาติจะเข้าไปที่พรรคภูมิใจไทย
“บรรยากาศตอนนี้แม้ว่าจะมีปัญหาชายแดน แต่นายกฯก็แก้ไขได้ ปัญหาสแกมเมอร์ต่างๆ ก็เชื่อว่าแก้ไขได้อยู่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการปราบสแกมเมอร์ที่ประชุมนัดแรกไปแล้วก็มีตำรวจมือดีอยู่ อาจใช้เวลานิดหนึ่ง แต่คิดว่าทำได้ บรรยากาศตอนนี้คิดว่าต้องให้ท่านนายกฯทำงาน เพราะทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี บรรยากาศพรรคร่วมก็คุยกันได้ด้วยดี” นายธนกรกล่าว
เมื่อถามว่า คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า เป็นอำนาจของแต่ละพรรค แต่วันนี้รัฐบาลเพิ่งทำงานได้แค่ 20 วัน ก็ควรให้โอกาสนายกฯได้ทำงานก่อน
เมื่อถามว่า เสียดายหรือไม่ว่าระยะเวลา 4 เดือนอาจจะน้อยเกินไป นายธนกรกล่าวว่า ไม่รู้สึกเสียดาย วันเดียวก็ทำงานเต็มที่ และขอย้ำว่าทุกคนพร้อมอยู่แล้ว วันนี้พรรคร่วมก็พร้อมในการเลือกตั้ง ฝ่ายค้านบางพรรคก็พร้อม บางพรรคก็อาจไม่พร้อม แต่เชื่อว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทย จากที่ได้พูดคุยกันในกระบวนการของพรรคมีความพร้อมในการเลือกตั้งมาก แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของนายกฯ แต่เชื่อว่าควรให้นายกฯทำงานก่อน
เมื่อถามว่า จากประสบการณ์ทางการเมืองที่ยาวนาน คิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้ที่นั่งถึง 120 ที่นั่งหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า คิดว่าเป็นไปได้ ลองไปดูสมัยที่ตนอยู่พรรคพลังประชารัฐครั้งแรก หลายคนก็ไม่คิดว่าเราจะได้เยอะขนาดนั้น แต่สุดท้ายมันก็ไปได้ ฉะนั้น บรรยากาศวันนี้มันคล้ายๆ กับวันนั้น และวันนี้นายกฯเก่งขึ้นมาก สิ่งที่ทุกคนยอมรับอีกอย่างคือนโยบายดีๆ ของทุกรัฐบาล นายกฯก็นำมาทำต่อ ตรงนี้คิดว่าเป็นสปิริตของท่านที่คิดว่าประชาชนก็ชื่นชอบ
เมื่อถามว่า ที่บอกว่าบรรยากาศคล้ายกับพรรคพลังประชารัฐ หมายถึงเป็นจุดรวมของฝั่งอนุรักษนิยมหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า ก็ทำนองนั้น และเชื่อว่าวันนี้บทบาทของนายกฯชัดเจนมากขึ้น และส่วนตัวคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ สมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้เห็นความนิยมในเรื่องของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่วันนี้หากดูทีมเศรษฐกิจ ถ้าวันหนึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ไปอยู่ในทีมเศรษฐกิจ และอีกหลายๆ ท่านมาอยู่ด้วย เชื่อว่าคะแนนบัญชีรายชื่อก็จะมีโอกาสมากขึ้น และเชื่อว่าวันนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เท่าที่ฟังก็อาจจะไม่ได้มีคนเดียว อาจมีมือดีด้านเศรษฐกิจมาอยู่ในพรรคมากขึ้น ดังนั้น กลไกเหล่านี้หากผสมผสานกัน คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ลงตัวที่สุดในทางการเมือง
เมื่อถามว่า จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า น่าจะเร็วๆ นี้ เราอยู่เป็นกลุ่มก็ต้องดู ซึ่งนายสุชาติก็พูดชัดเจน ส.ส.ในกลุ่มวันนี้ก็ยังเป็น ส.ส.อยู่ ก็ต้องรอท่าน คิดว่ายังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่อยู่ในกลุ่ม บางคนเป็นคนที่น่าสนใจ เช่น นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ คนเหล่านี้ก็จะมาช่วยในกลุ่มมากขึ้น