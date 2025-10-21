บิ๊กเล็ก ยัน ถ้าเขมรไม่รับ 4 ข้อในเวที GBC-JBC ก็ไม่ลงนามสันติภาพ ลั่นไม่จัดประชุมให้เปลืองภาษีอีก ฮึ่ม! อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (จีบีซี) ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 10 ก.ย. และการเลือกประเทศมาเลเซีย เพราะเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้ไปหารือ 4 ฝ่าย ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซัมมิทที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปในสัปดาห์หน้า ทางมาเลเซียจึงขอให้เราไปประชุมที่มาเลเซีย เพื่อที่จะรวมทั้งสามการประชุมไว้ด้วยกัน
พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ส่วนความคาดหวังก็ 50:50 ที่ผ่านมา รมว.ต่างประเทศได้ไปพูดคุย และได้กรอบการทำงานมาแล้ว ในการประชุมจีบีซีที่จะต้องลงในรายละเอียด ซึ่งในการประชุมจีบีซีเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ได้ตกลงกันว่านำ 4 ประเด็นหารือในการประชุมคณะกรรมาธิการส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (อาร์บีซี) แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงต้องย้อนกลับมาที่จีบีซีอีกครั้ง เพื่อที่จะติดตามการทำงาน หากการประชุมครั้งนี้สำเร็จก็ถือเป็นเรื่องที่ดี อยากให้ช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชน หากหนทางคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติวิธีด้วยการเจรจา ก็น่าจะเป็นไปในทางนั้น ยืนยันได้ว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่นอน แต่หากไม่สำเร็จตนจะไม่ประชุมให้เปลืองภาษีอีกแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุมจีบีซีครั้งนี้ ต้องกำหนดไทม์ไลน์ใน 4 ประเด็น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่การลงนามเป็นภาพกว้างกว้างใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องกำหนด จากบทเรียนครั้งที่แล้วเราให้โอกาส อยากจะเรียนให้เข้าใจว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่ว่าจะสันติอย่างเดียว แต่เราทำตามขั้นตอนโดยยึดกติกาสากลที่สังคมโลกเขาใช้กัน แต่ถ้าเราทำจนถึงที่สุดแล้วกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
เมื่อถามว่า หากกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือ ไม่กำหนดแผนปฎิบัติใน 4 เงื่อนไข จะส่งผลกระทบต่อเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซัมมิทหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า มีผล แต่เราคงไม่สนใจแล้ว เพราะเป็นเรื่องอธิปไตยของไทย เราก็มีศักดิ์ศรี และพยายามทำด้วยสันติวิธีตามกติกาสากลแล้ว แต่เขาไม่ให้ความร่วมมือ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
เมื่อถามว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (เจบีซี) ที่จะหารือกรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว พื้นที่ที่ไม่ได้ถูกอ้างสิทธิ์แต่เป็นเขตอธิปไตยของไทยที่ถูกรุกล้ำ จะต้องคุยในเวทีนี้ด้วยหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า อยากให้ความเป็นธรรมและฟังเหตุและผล เวทีเจบีซีที่ไปพูดคุยกันเฉพาะพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ ไปดูเส้นอ้างสิทธิ์ของแต่ละฝ่าย แต่พื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ จีบีซีถือว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย ในชั้นต้นไม่ใช่ว่าเราไปรับเส้นเขตแดนของกัมพูชา เพียงแต่ในขั้นนี้เราต้องรีบดำเนินการเอาที่ดินของคนไทยคืนมาให้คนไทย ดังนั้น พื้นที่ที่ทำได้คือพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ การประชุมเจบีซีครั้งนี้ดีที่สุดคือตกลงกันได้เลย ดีรองลงมาคือการกำหนดเส้นที่ทางสากลเขาเรียกว่า Control actual line
พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า แต่หากตกลงไม่ได้จริงๆ ก็ให้ยึดตามเส้นอ้างสิทธิ์นั้น แต่นอกเหนือเส้นอ้างสิทธิ์ต้องเป็นพื้นที่ของไทย เราจะต้องจัดการตรงนั้น แต่หากเขาไม่ยอมคุยเลยเราก็ไม่สนใจแล้ว ของเราถือตรงไหนก็คือตรงนั้น ย้ำว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์จะมีการพูดคุยในจีบีซี และเร่งให้กัมพูชากำหนดแผนอพยพคนออกจากพื้นที่ หากประชุมไม่สำเร็จในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซัมมิท การลงนามสันติภาพคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งยืนยันว่าการประชุมจีบีซีรอบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกัน ไม่ประชุมให้เปลืองภาษีอีกแล้ว