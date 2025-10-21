ธรรมนัส โต้เดือด ไม่เคยทำธุรกิจสีเทา ขออย่ากล่าวหา ‘เบน สมิธ’ เป็นสแกมเมอร์

ธรรมนัส โต้ ปชน.ไม่เคยทำธุรกิจสีเทา เย้ย มีเงินก่อนเล่นการเมือง ลั่น พร้อมตรวจสอบ ชม ‘ไอซ์-โรม’ สะกิดปมแก้ปัญหา
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)กรณีที่สส.พรรคประชาชน พาดพิงว่าร.อ.ธรรมนัส เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ว่า ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไปแล้ว เนื่องจากมีสำนักข่าวบางแห่งพยายามโจมตีว่าร่ำรวยผิดปกติ มีบริษัทมากกว่า 20 บริษัท ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นนักการเมืองสมัครเล่น การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินจึงมีปัญหาบ้าง
แต่ขอชี้แจงว่าตนทำธุรกิจมาก่อนเป็นนักการเมือง มีเงินมาก่อนเล่นการเมืองการ ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจรถเมล์กว่า 300 คัน, สลากกินแบ่งรัฐบาล, ตลาดสด และอสังหาริมทรัพย์ แต่ที่ไม่เคยทำ คือ ทำงานบนความทุกข์ความยากลำบากของคนอื่นและประชาชน และในฐานะส.ส.ได้ให้ข้อมูลกับทางราชการ ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์คนเก่าแล้ว จึงเป็นที่มาของการออกหมายจับและตรวจค้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ทั้งนี้ตนเป็นคนที่เข้าหาง่าย ไม่ถือตัว มีคนรู้จักและเข้าหาเยอะ โดยไม่ได้กีดกันว่าเป็นใครหรือสัญชาติไหน
“ที่หลายคนพยายามบอกว่าตนเป็นอาชีพสีเทา ยืนยันว่าไม่เคยทำอาชีพสีเทา สิ่งที่กล่าวหา ผมได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้ว เมื่อจะเข้าสู่เวทีการเมืองก็ต้องยอมรับความเป็นจริง เรื่องใดที่บินเหม่ จะทำให้เกิดความกระจ่างโดยไม่ใช้วิธีการฟ้องเพื่อปิดปาก และใครที่พูดพาดพิงถึง ถ้าเป็นความจริงก็จะยอมรับ ถ้าเรื่องไหนไม่ใช่ ก็จะฟ้องเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ใช่อย่างที่พูด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงกรณีที่รู้จักกับเบน สมิธ เข้ามาเกี่ยว ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กรณีดังกล่าวได้ชี้แจงสำนักข่าวแห่งหนึ่งไปแล้ว พูดอย่างตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลโดยไม่มีอะไรปิดบัง และอย่าเพิ่งกล่าวหาว่านายเบน สมิธ เป็นสแกมเมอร์ เพราะเป็นเรื่องฝ่ายกฎหมายของทางอเมริกาและวันนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะเข้าพบกับนายกฯ ในเมื่อกฎหมายยังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปกล่าวหา ต้องมีการพิสูจน์ก่อน โดยปล่อยให้เป็นกระบวนการของบ้านเมือง ส่วนส.ส. สามารถสะกิดให้ข้อมูลหน่วยงานรัฐได้
เมื่อถามว่านายกฯ ระบุว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มาขอสัญชาติ ซึ่งอาจโยงไปถึงสมัยของนายเบน สมิธ รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่ทราบ
เมื่อถามกรณีที่ นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอให้ปลดร.อ.ธรรมนัส พ้นจากตำแหน่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า คนที่จะให้พ้นจากตำแหน่งคือนายกฯ ส่วนส.ส.มีหน้าที่ตรวจสอบก็ทำไป ตนอยู่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมตรวจสอบด้วยเหมือนกัน ขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่ฝ่ายบริหารให้ดีที่สุด โดยกำชับคนในพรรค และคนที่มีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองให้ทำงานเพื่อประชาชน ในเวลานี้ที่มีปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคง ที่เราต้องแก้ไข เราต้องดูสถาบันที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม เราทำงานไม่มีวันหยุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งนี้จะไม่มีปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เมื่อมีปัญหาจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และไม่ชอบเป็นภาระใคร
เมื่อถามว่า ประเด็นนี้เป็นการเขย่าความเชื่อมั่นทางการเมืองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่เป็นไร ตนชื่นชม น.ส.รักชนก และนายรังสิมันต์ โรม ในการประชาสัมพันธ์และทำงานเพื่อสะกิดให้สังคมได้เห็น อะไรทำดีเราชื่นชม ส่วนที่ถามว่าจะไปชี้แจงกรรมาธิการความมั่นคงหรือไม่ขอให้สังเกตว่าที่ผ่านมาทำงานไม่มีวันหยุด ไปจ.น่าน แก้ปัญหาน้ำท่วม หากเรื่องใดอยากให้ชี้แจงก็จะชี้แจงผ่านสำนักข่าวแห่งหนึ่งไป