ธรรมนัส แจง ‘กัน จอมพลัง’ ใช้ฮ.กรมฝนหลวง ชี้ สนิทเพราะเคมีตรงกัน ยันไม่มีซอยงบ

ธรรมนัส แนะ ให้ความเป็นธรรม กษ.ปม ‘กัน จอมพลัง’ ใช้ฮ. ชี้ ใช้ทำประโยชน์รับสนิท เหตุเหลือช่วยปชช. ยัน ไม่มีซอยโครงการ ลั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้
เมื่อเวลา 09.25 วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่นายกัน จอมพลัง อินฟลูเอ็นเซอร์ ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปใช้ในระหว่างลงพื้นที่ชายแดน ว่า สมัยที่ตนเป็นรมว.เกษตรฯอาจไม่มี แต่อาจมีในยุคหลัง ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ สำหรับภารกิจฝนหลวงไม่ใช่ภารกิจเฉพาะแค่แก้ปัญหาภัยแล้ง แต่ยังใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ โดยทำงานร่วมกับหลายหน่วยไม่ใช่เฉพาะนายกัน เพราะมีหลายคนที่ลงพื้นที่ สมัยที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรมว.เกษตรฯก็มีคนลงไปช่วย ในช่วงประชาชนที่ประสบอุทกภัย ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข
เมื่อถามกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงเกษตรฯ ซอยโครงการจำนวนมาก ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มี โครงการของกระทรวงเกษตรฯโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการซอย เพราะเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และทำCSR ที่เป็นนโยบายภาครัฐไม่มีเฉพาะเจาะจงใคร
ผู้สื่อถามกรณีที่น.ส.รัชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างกัน จอมพลัง กับ ร.อ.ธรรมนัส ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่มี นายกันชอบช่วยเหลือประชาชนในขณะที่ตนได้ทำมูลนิธิในช่วงที่ไม่ได้ทำอะไร เมื่อลงพื้นที่ไปเจอกัน “เคมีตรงกันจึงช่วยเหลือกัน” อะไรที่สนับสนุนได้ก็ทำเต็มที่ แต่ขอปฏิเสธว่าไม่มีปัจจัยเรื่องเงินทอง เวลามีปัญหาก็ให้กำลังใจกัน เพราะไม่ได้คบกันไปสร้างความเสียหายเดือดร้อน แต่ “คบกันเพื่อช่วยประชาชน”
ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกอย่างไรที่ถูกเชื่อมโยงและตกเป็นเป้าในหลายเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง ร.อ. ธรรมนัส กล่าว “การเป็นนักการเมืองต้องเข้าใจว่าใครมีแสงไม่มีแสง ใครที่แสงเยอะก็ถูกดับแสงลงไปบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่คนพะเยา เลือกตนได้คะแนนกว่า 5หมื่นเสียง ขณะที่พรรคตรงข้ามห่างกัน 2-3 หมื่นเสียง เมื่อรับตำแหน่งเสนาบดี ต้องแก้ปัญหาให้คนที่เดือดร้อน ถือเป็นหน้าที่นักการเมือง ส่วนที่โดนแบบนี้รู้สึกชอบสนุก ชีวิตมี รสชาติ”