ธรรมนัส ลั่น พร้อมเลือกตั้งแล้ว รับสนิท ไชยา กั๊ก ร่วมงานในอนาคต

เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าอาจยุบสภาได้ก่อนไทม์ไลน์ พรรคกล้าธรรมพร้อมเลือกตั้งหรือไม่ว่า พร้อมมาตั้งนานแล้ว ให้สังเกตว่าพรรคกล้าธรรมมีผู้แทนทุกจังหวัดและมีสมาชิกมากที่สุด จึงพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าพรรคไหน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมี ส.ส.จากภาคอีสานมาเพิ่ม ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มี แต่ยังไม่อยากเปิด เมื่อถามกรณีที่มีกระแสข่าว นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย จะมาร่วมงานด้วย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เราสนิทกันตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงเกษตรฯ มีอะไรแลกเปลี่ยนกัน และนายก อบจ.หนองบัวลำภู ก็เป็นเครือข่ายของพรรคกล้าธรรมทำงานร่วมกัน เมื่อถามว่า ตั้งเป้า ส.ส.ไว้เท่าไหร่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ได้ตั้งเป้า แต่จะทำให้ดีที่สุด