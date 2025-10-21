ธรรมนัส ลั่น พร้อมเลือกตั้งแล้ว รับสนิท ไชยา กั๊ก ร่วมงานในอนาคต

ธรรมนัส ลั่น พร้อมเลือกตั้งตั้งนานแล้ว รับสนิท ไชยา กั๊ก ร่วมงานในอนาคต
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าอาจยุบสภาได้ก่อนไทม์ไลน์ พรรคกล้าธรรมพร้อมเลือกตั้งหรือไม่ว่า พร้อมมาตั้งนานแล้ว ให้สังเกตว่าพรรคกล้าธรรมมีผู้แทนทุกจังหวัดและมีสมาชิกมากที่สุด จึงพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าพรรคไหน
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมี ส.ส.จากภาคอีสานมาเพิ่ม ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มี แต่ยังไม่อยากเปิด เมื่อถามกรณีที่มีกระแสข่าว นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย จะมาร่วมงานด้วย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เราสนิทกันตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงเกษตรฯ มีอะไรแลกเปลี่ยนกัน และนายก อบจ.หนองบัวลำภู ก็เป็นเครือข่ายของพรรคกล้าธรรมทำงานร่วมกัน เมื่อถามว่า ตั้งเป้า ส.ส.ไว้เท่าไหร่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ได้ตั้งเป้า แต่จะทำให้ดีที่สุด