ส.ว.สำรอง ฟ้องศาล เอาผิดกกต. -เลขาแสวง ด้วย ผิด ม.157 ยื้อทำคดีฮั้วส.ว.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง พร้อมคณะและทนายความ เดินทางไปยื่นฟ้องความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91, ม.157 พระราชบัญญัติ ประกอบว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก วุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง, 88 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ข้อ 92,93 กับกกต.ทั้ง 7 ราย นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. จากคดีฮั้วสว.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ตนมายื่นฟ้องกกต. 7 คน และอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 เกี่ยวกับความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากคดีการฮั้วสว. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปีกับอีก 3 เดือน เรื่องนี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดี ทั้งๆที่ประชาชนตั้งตารอว่าจะเกิดความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไหร่ ตนพยายามหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากกกต. นับวันปัญหาที่มีอยู่นี้จะส่งผลกระทบต่อไปอีกหลายด้าน
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า การทำงานของกกต.เกินกว่าความอดทนที่จะสามารถรอได้ กรอบเวลาตามกฎหมายควรจะทำให้สำเร็จภายใน 1 ปี แต่กลับไปตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 ขึ้นมา ทำให้ตนมองว่าเป็นการยื้อเวลาเรื่องคดีฮั้วสว.เพื่อเอื้อให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ ตนยังมองอีกว่าเรื่องนี้เป็นผลร้ายที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยอย่างแน่นอน
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนได้ไปร้องที่สน.ทุ่งสองห้องเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้รู้ว่าเราเอาจริงกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีการฮั้วสว.จากคณะอื่นด้วย ตนขออาสาเป็นผู้ทวงความยุติธรรมให้กับผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อความโปร่งใสและให้เห็นความยุติธรรมโดยเร็ว และมีความมั่นใจว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะมีผู้ใช้บริการเป็นคณะใหญ่คือกลุ่มกกต. ที่จะต้องเข้ามาพิสูจน์ตัวเองให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นได้ละเมิดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งคดีนี้เป็นคดีใหญ่แต่กลับใช้เวลาเกินกว่า 1 ปีได้อย่างไร ตนจึงมองว่าหลังจากนี้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินความถูกต้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้น
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนการยื่นฟ้องในวันนี้มีเพียงตนเป็นโจทก์แต่เพียงผู้เดียว ตนยืนยันว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
ภายหลังศาลรับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำอท.185/2568 นัดตรวจคำฟ้องวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.30 น.