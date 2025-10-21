ผ่านเสียที! พรบ.อากาศสะอาด หลังถกมาราธอนนับเดือน สุดท้ายเห็นชอบ 309 เสียง

ผ่านเสียที! พรบ.อากาศสะอาด หลังถกมาราธอน สุดท้ายเห็นชอบ 309 เสียง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .. ตามที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และวาระ 3 โดยร่างพ.ร.บ.มีทั้งหมด 104 มาตรา แต่มีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ แยกย่อยจำนวนมาก ทำให้เพิ่มขึ้นเกือบ300 มาตรา และเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.68 ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาเกือบเดือน รวม 7 นัด
เมื่อพิจารณาวาระ 2 เสร็จแล้ว ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 โดยเห็นด้วย 309 เสียง ไม่เห็นเห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะนน 5 เสียง เป็นอันที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด จากนั้นจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป