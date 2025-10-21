โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติ ฉบับ พ.ศ.2568 ปรับเกณฑ์ผ่าน ใช้เสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ

ราชกิจจาฯ ลงประกาศ ‘พ.ร.บ.ประชามติ’ ฉบับที่ 2 แล้ว มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ เปิดทางทำประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้ง-ลดเกณฑ์ผ่านประชามติด้วยเสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.ประชามติ ฉบับที่ 2 เป็นฉบับที่รัฐสภาแก้ไขในรายละเอียดสำคัญ อาทิ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ที่มีกรอบระยะเวลาไม่เร็วกว่า 90 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 120 วัน ทั้งนี้ หากช่วงการทำประชามติเป็นช่วงใกล้เคียงกับมีการเลือกตั้ง ส.ส. เลือกตั้งท้องถิ่น ได้ผ่อนปรนให้สามารถจัดการออกเสียงในวันเดียวกันได้
พร้อมกำหนดช่วงเวลาทำประชามติ อยู่ในกรอบไม่เร็วกว่า 60 วัน และไม่ช้ากว่า 150 วัน โดยต้องคำถึงในความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณหรือเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนั้น ยังแก้ไขเกี่ยวกับเกณฑ์ออกเสียงที่จะถือเป็นเกณฑ์ผ่านประชามติคือ ให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง โดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น